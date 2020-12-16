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- 16 Ara 2020 - 11:32 G: 16 Ara 2020 - 11:45

Kuruluş Osman İzleyicilerine Şok: O Karakter Diziden Ayrılacak! Hayranları Şimdiden Üzüntüye Boğuldu, Resmen Dizide Ölecek!

Kuruluş Osman dizisi önemli bir oyuncusundan ayrılmaya hazırlanıyor! Diriliş Ertuğrul’dan miras kalan ve Bamsi Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Nurettin Sönmez’in Kuruluş Osman’dan ayrılacağı konuşuluyor!

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kuruluş Osman İzleyicilerine Şok: O Karakter Diziden Ayrılacak! Hayranları Şimdiden Üzüntüye Boğuldu, Resmen Dizide Ölecek! Başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı diziden ilerleyen bölümlerde ayrılması beklenen Bamsi Bey’in muhtemelen senaryo gereği öleceği konuşulurken, diziden ayrılma nedenini duyan hayranları ise bir nebze olsun rahatlıyor.

Henüz usta oyuncunun Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı kesinleşmemiş olsa da kulislere düşen bomba transfer haberi, Bamsi Bey’in artık ayrılacağına kesin gözüyle bakılmasına yol açtı.

16 Ara 2020 - 11:32 - Dizi Haberleri

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