Kuruluş Osman İzleyicilerine Şok: O Karakter Diziden Ayrılacak! Hayranları Şimdiden Üzüntüye Boğuldu, Resmen Dizide Ölecek! Başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı diziden ilerleyen bölümlerde ayrılması beklenen Bamsi Bey’in muhtemelen senaryo gereği öleceği konuşulurken, diziden ayrılma nedenini duyan hayranları ise bir nebze olsun rahatlıyor.

Henüz usta oyuncunun Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı kesinleşmemiş olsa da kulislere düşen bomba transfer haberi, Bamsi Bey’in artık ayrılacağına kesin gözüyle bakılmasına yol açtı.