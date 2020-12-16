MasterChef'te Eray Şoku! Çok Sevindi Ama Sonu Hezimet Olabilir... Bu Hafta Gidecek İsim Eray Mı?

Yarışmacılar Bolu’nun tarihi mekânları hakkında bilgi edinirken Akşemseddin Türbesi’ne kısa bir ziyaret yaptı. Daha sonra Tarım Müzesine giden yarışmacılar burada çok eski tarihten kalma tarım malzemeleri hakkında bilgi edindi. Yediğimiz yemeklerin ham maddesi ne zorlukları ile kazanılmaya başladığını anlatan tarım müzesi yarışmacıları çok etkiledi.

MasterChef yarışmacılarının son dış çekimi Bolu’da geçerken 25 bin TL’lik ödül oyunu için yarışmacılar tezgâh başına geçti. Kendi ürünlerini kendileri seçen yarışmacılar jüri üyelerinin karşısına geçerek en lezzetli yemekleri yapmaya başladı. 4 çeşit yemek ile jürilerin karşısına geçen yarışmacılar 25 bin TL’lik ödül için en iyi lezzetlerini ortaya koydu.