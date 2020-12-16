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- 16 Ara 2020 - 13:52 G: 16 Ara 2020 - 13:58

MasterChef'te Eray Şoku! Çok Sevindi Ama Sonu Hezimet Olabilir... Bu Hafta Gidecek İsim Eray Mı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef, heyecan dolu bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş finale doğru giden yarışmacılar bu kez ödül oyunu için birbirleri ile mücadele etti. Birçok aşçının başkenti olarak bilinen Bolu’nun rehberliğini yarışmacılar Eray yaptı. Eray’ın memleketi Bolu’ya gelmesinin heyecanı ekranlara geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yarışmacılar Bolu’nun tarihi mekânları hakkında bilgi edinirken Akşemseddin Türbesi’ne kısa bir ziyaret yaptı. Daha sonra Tarım Müzesine giden yarışmacılar burada çok eski tarihten kalma tarım malzemeleri hakkında bilgi edindi. Yediğimiz yemeklerin ham maddesi ne zorlukları ile kazanılmaya başladığını anlatan tarım müzesi yarışmacıları çok etkiledi.

MasterChef yarışmacılarının son dış çekimi Bolu’da geçerken 25 bin TL’lik ödül oyunu için yarışmacılar tezgâh başına geçti. Kendi ürünlerini kendileri seçen yarışmacılar jüri üyelerinin karşısına geçerek en lezzetli yemekleri yapmaya başladı. 4 çeşit yemek ile jürilerin karşısına geçen yarışmacılar 25 bin TL’lik ödül için en iyi lezzetlerini ortaya koydu.

16 Ara 2020 - 13:52 Ankara- Yaşam

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