MasterChef'te Eray Şoku! Çok Sevindi Ama Sonu Hezimet Olabilir... Bu Hafta Gidecek İsim Eray Mı?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef, heyecan dolu bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş finale doğru giden yarışmacılar bu kez ödül oyunu için birbirleri ile mücadele etti. Birçok aşçının başkenti olarak bilinen Bolu’nun rehberliğini yarışmacılar Eray yaptı. Eray’ın memleketi Bolu’ya gelmesinin heyecanı ekranlara geldi.
Yarışmacılar Bolu’nun tarihi mekânları hakkında bilgi edinirken Akşemseddin Türbesi’ne kısa bir ziyaret yaptı. Daha sonra Tarım Müzesine giden yarışmacılar burada çok eski tarihten kalma tarım malzemeleri hakkında bilgi edindi. Yediğimiz yemeklerin ham maddesi ne zorlukları ile kazanılmaya başladığını anlatan tarım müzesi yarışmacıları çok etkiledi.
MasterChef yarışmacılarının son dış çekimi Bolu’da geçerken 25 bin TL’lik ödül oyunu için yarışmacılar tezgâh başına geçti. Kendi ürünlerini kendileri seçen yarışmacılar jüri üyelerinin karşısına geçerek en lezzetli yemekleri yapmaya başladı. 4 çeşit yemek ile jürilerin karşısına geçen yarışmacılar 25 bin TL’lik ödül için en iyi lezzetlerini ortaya koydu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.