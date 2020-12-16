Masumlar Apartmanı Safiye'nin Gençliğini Kim Oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş Oynadığı Diziler... Bu sezon TRT1 ekranlarında yayınlanamaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi hem senaryosu hem de oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi gerçek bir yaşam hikayesini anlatıyor. Her hafta ekrana gelen bölümleri ile sosyal medyanın en çok konuşulan yapımı olmaya devam eden dizi oyuncu kadrosu ve performansları ile de gündeme gelmeye devam ediyor.

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola’nın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının performansları ile de sık sık gündemde yer ediyor. Özellikle temizlik takıntısı olan kız kardeşler Safiye ve Gülben’i canlandıran Ezgi Mola ve Merve Dizdar büyük beğeni topluyor. Her hafta farklı oyuncuları ile gündemde yer eden dizide son dönemlerde Safiye’nin gençliğini oynayan İrem Kübra Bakırtaş dikkat çekmeye başladı. Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin gençliğini canlandıran Bakırtaş hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor.