Masumlar Apartmanı Safiye'nin Gençliğini Kim Oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş Oynadığı Diziler...
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda rol alan İrem Kübra Bakırtaş seyirci tarafından merak ediliyor. Dizinin en önemli karakterlerinden Safiye’nin gençliğini canlandıran İrem Kübra Bakırtaş performansı ile izleyicinin beğenisini kazandı. Genç oyuncu hakkındaki ayrıntılar ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Masumlar Apartmanı Safiye'nin Gençliğini Kim Oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş Oynadığı Diziler... Bu sezon TRT1 ekranlarında yayınlanamaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi hem senaryosu hem de oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi gerçek bir yaşam hikayesini anlatıyor. Her hafta ekrana gelen bölümleri ile sosyal medyanın en çok konuşulan yapımı olmaya devam eden dizi oyuncu kadrosu ve performansları ile de gündeme gelmeye devam ediyor.
Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola’nın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının performansları ile de sık sık gündemde yer ediyor. Özellikle temizlik takıntısı olan kız kardeşler Safiye ve Gülben’i canlandıran Ezgi Mola ve Merve Dizdar büyük beğeni topluyor. Her hafta farklı oyuncuları ile gündemde yer eden dizide son dönemlerde Safiye’nin gençliğini oynayan İrem Kübra Bakırtaş dikkat çekmeye başladı. Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin gençliğini canlandıran Bakırtaş hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor.
16 Ara 2020 - 13:56 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.