Çukur Dizisine Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Deprem Sebebi Olacak! Dizinin Kaderi Değişebilir...
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur 4. sezonu ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bu sezonda izleyicinin beğenisini kazanmayı başaran yapıma yeni transferler de yapılmaya başlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana birçok oyuncu değişikliği yaşanan Çukur dizisinde bu sezon da yeni oyuncular kadroya girmeye devam ediyor.
Çukur Dizisine Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Deprem Sebebi Olacak! Dizinin Kaderi Değişebilir... Ekranlarının fenomen dizisi Çukur’a bomba bir kadın transfer yapılacağı açıklandı. Son haftalarda yaprak dökümü yaşayan Çukur dizisinden birçok önemli karakter ayrılmıştı. En son Selim karakterine hayat veren Öner Erkan’ın ayrılması ile yeni oyuncu transferleri de başladı.
Diziye yeni katılacağı konuşulan isimler ve canlandıracakları roller ise merakla bekleniyor. çukur dizisi her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.
16 Ara 2020 - 14:27 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.