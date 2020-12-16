Çukur Dizisine Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Deprem Sebebi Olacak! Dizinin Kaderi Değişebilir... Ekranlarının fenomen dizisi Çukur’a bomba bir kadın transfer yapılacağı açıklandı. Son haftalarda yaprak dökümü yaşayan Çukur dizisinden birçok önemli karakter ayrılmıştı. En son Selim karakterine hayat veren Öner Erkan’ın ayrılması ile yeni oyuncu transferleri de başladı.

Diziye yeni katılacağı konuşulan isimler ve canlandıracakları roller ise merakla bekleniyor. çukur dizisi her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.