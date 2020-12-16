Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Kulübümüzün hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettik"

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettiklerini söyledi.



Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevde bulundukları sürede gerçekleştirdikleri transferler üzerinden son günlerde menajerlere ödenen ücretlere yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bizim dönemde gerçekleştirilen 27 oyuncu transferi için ödenen menajerlik ücreti toplamda 5.6 milyon avrodur." dedi.



"Şunun özellikle bilinmesini isterim ki veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur." ifadesini kullanan Başkan Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"2,5 yıl önce göreve geldiğimizde kulübün mali durumu ortadaydı. Geldiğimiz günden itibaren kulübümüzün hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettik. Öyle ki tüzüğü değiştirerek, genel kurulda onaylanan bütçenin üzerinde harcama yapılması halinde yöneticileri şahsen sorumlu tuttuk. Yani kendi finansal "fair-play"imizi getirdik. Harcamalarımızda bu kadar hassas davranırken, bazı çevrelerin ısrarla gerçekle bağdaşmayan bu iddiaları gündeme getirmesine bir anlam veremiyoruz."



Yapılan transferlerin tamamının izleme komitesi veya teknik heyetin talebi üzerine gerçekleştirildiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Buna karşılık bizden önceki dönemlere ait olan ödenmemiş menajer komisyonları 17 milyon avroydu. Bu menajer komisyon borçlarının tamamını biz ödedik. Bizden önceki dönemde alınan sadece bir oyuncunun menajerine ödenen komisyon 1.3 milyon avroydu. Bizim 2,5 yıllık görev süremizde yapmış olduğumuz 27 transferden oluşan 5.6 milyon avroluk bir menajerlik ücreti var. Yani, bizden önceki dönemlerde oluşan ve bizim ödemek zorunda olduğumuz 17 milyon avroluk menajer ücretinin 3’te 1’i oranında menajer komisyonu ödedik."







- "Kupalara haciz" hatırlatması



Yaratılmaya çalışılan algının farkında olduklarını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Geçmiş dönemde menajerlerin alacaklarından dolayı, kulübümüzün müzesindeki kupaların bile haczedildiği hafızalarımızd