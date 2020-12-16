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- 16 Ara 2020 - 16:43 G: 16 Ara 2020 - 16:51

Pelin Akil Altan Hareketi ile Alkışı Hak Etti! Güzel Oyuncu Gönüllerde Taht Kurdu! Tek Gecede 1 Milyon Lira…

Pelin Akil Altan örnek davranışı ile herkesin gönlünü kazanmayı başardı!

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Pelin Akil Altan Hareketi ile Alkışı Hak Etti: Güzel Oyuncu Gönüllerde Taht Kurdu! Tek Gecede 1 Milyon Lira… Milyonları gözyaşlarına boğan 34 yaşındaki güzel oyuncu, düzenlediği yardım kampanyası ile bir hayatın kurtulmasına sebep olarak 7’den 70’e herkesten aferini almayı başardı. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında dünya evine giren güzel oyuncu, örnek bir aile tablosuna yakışır hareketi ile minik bir yavruya nefes oldu.

Lina ve Alin Altan isimli çocukları ile eğlenceli videolarını izleyicilerle paylaşan Pelin Akil Altan, örnek aile yaşamı ile herkesin gıpta ettiği bir isimdi. Polemiğe girmeyerek ve kendisini ailesine adayarak örnek bir davranış sergileyen güzel oyuncu, son yaptığı davranış ile gönülleri bir kez daha fethetmeyi başardı.

16 Ara 2020 - 16:43 - Magazin

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