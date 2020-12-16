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- 16 Ara 2020 - 19:23 G: 16 Ara 2020 - 19:24

Pakistan'dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin "derin endişe duyuyoruz" açıklaması

Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Pakistan'dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin "derin endişe duyuyoruz" açıklaması

Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’ın prensip olarak herhangi bir ülkeye karşı tek taraflı zorlayıcı önlemlerin uygulanmasına karşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan’ın Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik paha biçilemez rolünü kabul ve takdir ettiği vurgulanırken İslamabad yönetiminin ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması konusunda "derin endişe" duyulduğuna dikkat çekildi.

Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal güvenlik, barış ve refah arayışında güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

16 Ara 2020 - 19:23 AA - Dünya

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