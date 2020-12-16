Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Ara 2020 - 19:40 G: 16 Ara 2020 - 19:41

Kahramanmaraş'ta işkence edildiği iddia edilen eşek geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence edildiği iddia edilen eşek, İzmir'de bulunan bir çiftliğe götürülünceye kadar 10 yaşındaki kız çocuğuna emanet edildi.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Kahramanmaraş'ta işkence edildiği iddia edilen eşek geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi

İlçeye bağlı Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında sahibi B.U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşekle ilgili sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) görevlileriyle irtibata geçerek İzmir'e gönderilinceye kadarki bakımını üstlenmek istedi.

16 Ara 2020 - 19:40 AA Kahramanmaraş- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler yakalandı mask
Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti
Kırmızı Oda Dizisi Yaktı Yıktı! Görenler Şok İçinde Kaldı... Meğer Boncuk… mask
Kırmızı Oda Dizisi Yaktı Yıktı! Görenler Şok İçinde Kaldı... Meğer Boncuk…
Pakistan'dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin "derin endişe duyuyoruz" açıklaması mask
Pakistan'dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin "derin endişe duyuyoruz" açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak mask
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak
Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi mask
Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL