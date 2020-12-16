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16 Ara 2020 - 19:40

Kahramanmaraş'ta işkence edildiği iddia edilen eşek geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence edildiği iddia edilen eşek, İzmir'de bulunan bir çiftliğe götürülünceye kadar 10 yaşındaki kız çocuğuna emanet edildi.