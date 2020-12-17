Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar.

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 893 olarak kayda geçti, 240 kişi yaşamını yitirdi.



Son 24 saatte 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.



Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, vefat sayısı 17 bin 121, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu.