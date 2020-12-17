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- 17 Ara 2020 - 00:04 G: 17 Ara 2020 - 00:05

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan günlük iyileşenlerin sayısı yeni vakaları geçti Son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti Aynı sürede 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar.

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 893 olarak kayda geçti, 240 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, vefat sayısı 17 bin 121, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu.

17 Ara 2020 - 00:04 AA Ankara- Gündem

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