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- 17 Ara 2020 - 10:56 G: 17 Ara 2020 - 11:09

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye edildiğini bildirdi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yardımına koşmaya devam ediyor. Aziziye meskun mahalinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye temin edilerek hediye edildi."

17 Ara 2020 - 10:56 AA Ankara- Gündem

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