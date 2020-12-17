17 Ara 2020 - 10:56 Güncelleme: 17 Ara 2020 - 11:09
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yardımına koşmaya devam ediyor. Aziziye meskun mahalinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye temin edilerek hediye edildi."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.