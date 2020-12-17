AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Üniversitelerimiz ve gençlerimizle gurur duyuyoruz" paylaşımı:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından üniversiteler ve gençlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye'nin geleceği tüm gençlerimize emanettir." değerlendirmesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelere ve gençlere verdiği değeri, her vesileyle vurguladığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimize ve gençlerimize dönük her türlü çirkin söz yakışıksızdır ve kınanmalıdır. Üniversitelerimiz ve gençlerimiz en kıymetli değerlerimiz içinde yer almaktadır. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki gençlerimize, onları büyük bir fedakarlıkla geleceğe hazırlayan anne babalarına, tüm üniversite hocalarımıza ve çalışanlarına içtenlikte sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz."