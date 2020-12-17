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- 17 Ara 2020 - 16:46 G: 17 Ara 2020 - 16:47

Perakende ticarete düzenleme geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda, sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak sektörden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla belli değişiklikler yapılması gündemdedir"

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda, sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak belli değişiklikler yapılmasının gündemde olduğunu belirterek, geleneksel perakendeciliğin desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın arttırılmasının bu çalışma kapsamında yer aldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda, sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak belli değişiklikler yapılmasının gündemde olduğunu belirterek, geleneksel perakendeciliğin desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın arttırılmasının bu çalışma kapsamında yer aldığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın organlarından Sabah gazetesinin sektördeki 35. yılı dolayısıyla düzenlenlediği "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları" Programında "Perakende Paneli"nin açılış konuşmasını yaptı.

Perakende ticaret sektörünün, Türkiye'deki ticari faaliyetler bakımından oldukça önemli bir yer tuttuğunu, istihdama katkı sağladığını vurgulayan Pekcan, Türkiye'de bulunan 3,2 milyondan fazla işletmenin yaklaşık 733 bininin perakende sektöründe faaliyet gösterdiğini, sektör cirosunun yaklaşık 931 milyar lira olduğunu belirtti.

17 Ara 2020 - 16:46 AA Ankara- Gündem

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