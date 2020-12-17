Kovid-19'u yenen Düzcesporlu futbolcu, yönetici ve antrenörler immün plazma bağışında bulundu
Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak sağlıklarına kavuşan Düzcesporlu 28 futbolcu, kulüp başkanı, 3 yönetici ve teknik kadrodan bir antrenör, immün plazma bağışında bulundu
Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu, futbolcu ve yöneticiler, immün plazma bağışında bulunmak üzere Cevdet Komit Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne geldi.
Kapoğlu, basın mensuplarına, Düzcespor camiasından kendisi ile birlikte 3 yönetici arkadaşı, 28 futbolcu ve teknik heyetten 1 antrenörün Kovid-19'a yakalandığını söyledi.
Tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuştuklarını belirten Kapoğlu, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnsanlara faydalı oluruz, bir hayat kurtarırız inşallah." diye konuştu.
Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın ise duyarlı davranışlarından dolayı Düzcespor camiasına teşekkür etti.
Düzcesporlu futbolcu Semih Gacarlar da takım arkadaşlarıyla zor bir Kovid-19 süreci geçirdiklerini anlattı.
Semih Gacarlar, hiç düşünmeden immün plazma bağışında bulunmak istediklerini belirterek, "Hastalığı ağır atlattım. Herkes bu konuda elinden geldiği kadar yardım etsin çünkü gerçekten çok zor bir hastalık." ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.