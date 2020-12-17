Masterchef Danilo Şef'ten "Mal" Skandalı! Somer Şef'e Söyledi... Barbaros O Cümleyi Söyledikten Hemen Sonra Oldu! Türkçeyi Bilmediğinden Herkesi Kahkahaya Boğdu...
TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye’de günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzleyici kitlesini ekranlara kilitleyen programın jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Bunun yanı sıra Masterchef Türkiye’de her geçen gün ortaya atılan iddialar seyirciyi büyük bir şokun içerisine sürüklüyor. Geçtiğimiz günlerde Masterchef Danilo Şef’ten “Mal” skandalı, sosyal medya gündemi salladı.
Büyük bir ilgi ve hayranlıkla izlenen Masterchef Türkiye final için geri sayım yapmaya başladı. Son zamanlarda adından sık sık bahsettiren yarışma programında yeni bir skandal, sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Söz konusu olayın ardından konu hakkında yapılan paylaşımlar hem kahkaha dolu anlara hem de “Nasıl yani?” sorularına yer verdi. Danilo Şef’ten “Mal” skandalının gelmesinin ardından herkes büyük bir şokun içerisine girdi. Skandalın ardından herkes o sahneleri yeniden izledi.
Masterchef Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde kahkaha dolu anlar yaşandı. Mehmet Şef, Somer Şef’e bacağına ne yaptığını sormasının ardından Danilo Zanna’dan kahkaha dolu skandal ortaya çıktı. Somer Şef’e söylediği o cümle izleyici kitlesine son derece komik anlar yaşattı. Danilo Şef’in söylediği diğer Şef’leri de güldürdü. İlk olarak Barbaros’un söylediği o cümleyi ardından Danilo Şef söyledi. Danilo Zanna o cümleyi tekrar ettikten sonra stüdyoda olay anlar yaşandı. Şeflerle beraber ekran başında ki seyircilerde kahkaha dolu anlar yaşadı. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.