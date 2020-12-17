Masterchef Danilo Şef'ten "Mal" Skandalı! Somer Şef'e Söyledi... Barbaros O Cümleyi Söyledikten Hemen Sonra Oldu! Türkçeyi Bilmediğinden Herkesi Kahkahaya Boğdu...

Büyük bir ilgi ve hayranlıkla izlenen Masterchef Türkiye final için geri sayım yapmaya başladı. Son zamanlarda adından sık sık bahsettiren yarışma programında yeni bir skandal, sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Söz konusu olayın ardından konu hakkında yapılan paylaşımlar hem kahkaha dolu anlara hem de “Nasıl yani?” sorularına yer verdi. Danilo Şef’ten “Mal” skandalının gelmesinin ardından herkes büyük bir şokun içerisine girdi. Skandalın ardından herkes o sahneleri yeniden izledi.

Masterchef Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde kahkaha dolu anlar yaşandı. Mehmet Şef, Somer Şef’e bacağına ne yaptığını sormasının ardından Danilo Zanna’dan kahkaha dolu skandal ortaya çıktı. Somer Şef’e söylediği o cümle izleyici kitlesine son derece komik anlar yaşattı. Danilo Şef’in söylediği diğer Şef’leri de güldürdü. İlk olarak Barbaros’un söylediği o cümleyi ardından Danilo Şef söyledi. Danilo Zanna o cümleyi tekrar ettikten sonra stüdyoda olay anlar yaşandı. Şeflerle beraber ekran başında ki seyircilerde kahkaha dolu anlar yaşadı. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>