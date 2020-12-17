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- 17 Ara 2020 - 23:25 G: 18 Ara 2020 - 01:12

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu konuşma yaptı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

17 Ara 2020 - 23:25 AA Ankara- Gündem

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