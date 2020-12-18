18 Aralık Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? Elektrik kesintilerinin engellenmesi noktasında arızaların çözülmesi ve kontrollerin gerçekleştirilmesi için planlı olarak da elektrik kesintileri yapılıyor. Vatandaşlar ise elektrik kesintilerinin hangi saatlerde gerçekleşeceğini ve hangi bölgelerde ne kadar süreceğini merak ediyor. Özellikle İstanbul ve Ankara’da kalabalık nüfusun da etkisi ile daha sık görülen elektrik kesintilerinin hangi semtlerde yaşanacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Kış aylarının gelmesi ve gecelerin uzamaya başlaması ile beraber artan elektrik tüketimi Ankara ve İstanbul’da kesintilerle ilgili arıza çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalar esnasında da planlı olarak yaşanan elektrik kesintisinin hangi bölgelerde gerçekleşeceği merak ediliyor. Ankara’da bugün hangi ilçelerde kesintilerin yaşanacağı ve İstanbul’da kesintinin ne zaman son bulacağı araştırılıyor.

Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler>>>TIKLAYINIZ

18 Aralık Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

Ankara’da 18 Aralık'tan 20 Aralık tarihine kadar farklı ilçelerde elektrik kesintisinin yaşanması bekleniyor. Birçok ilçede sıra sıra yaşanacak kesintilerin ilki bugün gerçekleşecek. Bugün Beypazarı ve Sincan ilçelerinde gerçekleşmesi beklenen elektrik kesintileri sürelerinin 1 ya da 2 saat sürmesi tahmin ediliyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. verilerine göre halkın bilgilendirildiği Ankara’da kesintinin hangi mahallelerde gerçekleşeceği de belirtiliyor. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda vatandaşların kesintinin gerçekleşeceği diğer bölgelere de dikkat etmesi gerektiğini, yakın konumdaki mahallelerinde etkilenebileceği açıklandı.

18 Aralık İstanbul’da Elektrikler Ne Zaman Geri Gelecek?

Elektrik kesintisinin gerçekleşeceği diğer il olan İstanbul’da da farklı semtlerde kesintiler yaşanacak. İstanbul’un farklı bölgelerinde ve farklı saatlerde yaşanacak kesintilerin ne zaman son bulacağı ile ilgili ise net bir açıklama yok. Her bölgede kesintinin farklı saatlerde bitmesi bekleniyor.