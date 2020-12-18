18 Aralık Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Kış aylarının başlaması ve kış gündönümünün henüz gerçekleşmemesinden dolayı tüm Türkiye’de elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Kış aylarında gece ve gündüz saatlerinin değişmesinden dolayı birçok ilde elektrik kullanımı arttı. Elektrik tüketimin artmasından kaynaklı olarak yaşanan elektrik kesintileri farklı illerde ve bölgelerde farklı saatlerde yaşanıyor.
18 Aralık Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? Elektrik kesintilerinin engellenmesi noktasında arızaların çözülmesi ve kontrollerin gerçekleştirilmesi için planlı olarak da elektrik kesintileri yapılıyor. Vatandaşlar ise elektrik kesintilerinin hangi saatlerde gerçekleşeceğini ve hangi bölgelerde ne kadar süreceğini merak ediyor. Özellikle İstanbul ve Ankara’da kalabalık nüfusun da etkisi ile daha sık görülen elektrik kesintilerinin hangi semtlerde yaşanacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.
Kış aylarının gelmesi ve gecelerin uzamaya başlaması ile beraber artan elektrik tüketimi Ankara ve İstanbul’da kesintilerle ilgili arıza çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalar esnasında da planlı olarak yaşanan elektrik kesintisinin hangi bölgelerde gerçekleşeceği merak ediliyor. Ankara’da bugün hangi ilçelerde kesintilerin yaşanacağı ve İstanbul’da kesintinin ne zaman son bulacağı araştırılıyor.
Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler>>>TIKLAYINIZ
18 Aralık Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
Ankara’da 18 Aralık'tan 20 Aralık tarihine kadar farklı ilçelerde elektrik kesintisinin yaşanması bekleniyor. Birçok ilçede sıra sıra yaşanacak kesintilerin ilki bugün gerçekleşecek. Bugün Beypazarı ve Sincan ilçelerinde gerçekleşmesi beklenen elektrik kesintileri sürelerinin 1 ya da 2 saat sürmesi tahmin ediliyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. verilerine göre halkın bilgilendirildiği Ankara’da kesintinin hangi mahallelerde gerçekleşeceği de belirtiliyor. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda vatandaşların kesintinin gerçekleşeceği diğer bölgelere de dikkat etmesi gerektiğini, yakın konumdaki mahallelerinde etkilenebileceği açıklandı.
18 Aralık İstanbul’da Elektrikler Ne Zaman Geri Gelecek?
Elektrik kesintisinin gerçekleşeceği diğer il olan İstanbul’da da farklı semtlerde kesintiler yaşanacak. İstanbul’un farklı bölgelerinde ve farklı saatlerde yaşanacak kesintilerin ne zaman son bulacağı ile ilgili ise net bir açıklama yok. Her bölgede kesintinin farklı saatlerde bitmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.