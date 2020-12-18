Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Ara 2020 - 09:40 G: 18 Ara 2020 - 09:52

18 Aralık Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Kış aylarının başlaması ve kış gündönümünün henüz gerçekleşmemesinden dolayı tüm Türkiye’de elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Kış aylarında gece ve gündüz saatlerinin değişmesinden dolayı birçok ilde elektrik kullanımı arttı. Elektrik tüketimin artmasından kaynaklı olarak yaşanan elektrik kesintileri farklı illerde ve bölgelerde farklı saatlerde yaşanıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

18 Aralık Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? Elektrik kesintilerinin engellenmesi noktasında arızaların çözülmesi ve kontrollerin gerçekleştirilmesi için planlı olarak da elektrik kesintileri yapılıyor. Vatandaşlar ise elektrik kesintilerinin hangi saatlerde gerçekleşeceğini ve hangi bölgelerde ne kadar süreceğini merak ediyor. Özellikle İstanbul ve Ankara’da kalabalık nüfusun da etkisi ile daha sık görülen elektrik kesintilerinin hangi semtlerde yaşanacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Kış aylarının gelmesi ve gecelerin uzamaya başlaması ile beraber artan elektrik tüketimi Ankara ve İstanbul’da kesintilerle ilgili arıza çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalar esnasında da planlı olarak yaşanan elektrik kesintisinin hangi bölgelerde gerçekleşeceği merak ediliyor. Ankara’da bugün hangi ilçelerde kesintilerin yaşanacağı ve İstanbul’da kesintinin ne zaman son bulacağı araştırılıyor.

Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler>>>TIKLAYINIZ

18 Aralık Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

Ankara’da 18 Aralık'tan 20 Aralık tarihine kadar farklı ilçelerde elektrik kesintisinin yaşanması bekleniyor. Birçok ilçede sıra sıra yaşanacak kesintilerin ilki bugün gerçekleşecek. Bugün Beypazarı ve Sincan ilçelerinde gerçekleşmesi beklenen elektrik kesintileri sürelerinin 1 ya da 2 saat sürmesi tahmin ediliyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. verilerine göre halkın bilgilendirildiği Ankara’da kesintinin hangi mahallelerde gerçekleşeceği de belirtiliyor. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda vatandaşların kesintinin gerçekleşeceği diğer bölgelere de dikkat etmesi gerektiğini, yakın konumdaki mahallelerinde etkilenebileceği açıklandı.

18 Aralık İstanbul’da Elektrikler Ne Zaman Geri Gelecek?

Elektrik kesintisinin gerçekleşeceği diğer il olan İstanbul’da da farklı semtlerde kesintiler yaşanacak. İstanbul’un farklı bölgelerinde ve farklı saatlerde yaşanacak kesintilerin ne zaman son bulacağı ile ilgili ise net bir açıklama yok. Her bölgede kesintinin farklı saatlerde bitmesi bekleniyor.

18 Ara 2020 - 09:40 Ankara- Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Aralık Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Aralık Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek?
Halk Ekmek Bayiliği Nasıl Alınır? Kazancı Nedir? Ankara Halk Ekmek Büfesi Nasıl Açılır? mask
Halk Ekmek Bayiliği Nasıl Alınır? Kazancı Nedir? Ankara Halk Ekmek Büfesi Nasıl Açılır?
Ankara’da Hafta Sonu Yasağında Hastaneye Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Hafta Sonu Yasağında Hastaneye Nasıl Gidilir?
Ankara’da Su Kesintileri Kapıda Mı? Ankara Barajlarının Doluluk Oranı Nedir? 2021’de Kuraklık Mı Olacak? mask
Ankara’da Su Kesintileri Kapıda Mı? Ankara Barajlarının Doluluk Oranı Nedir? 2021’de Kuraklık Mı Olacak?
Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı? mask
Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı?
Ankara'da Anıtkabir Ziyarete Açık Mı? Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Anıtkabir Ziyaret Saatleri Değişti Mi? mask
Ankara'da Anıtkabir Ziyarete Açık Mı? Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Anıtkabir Ziyaret Saatleri Değişti Mi?
Keçiören Ev Kiraları 2021 – Ankara Keçiören’de Ev Kiraları Ne Kadar? mask
Keçiören Ev Kiraları 2021 – Ankara Keçiören’de Ev Kiraları Ne Kadar?
Ankara'da servisçiler de acil eylem planı istiyor mask
Ankara'da servisçiler de acil eylem planı istiyor
Yenimahalle Ev Kiraları 2021 – Ankara Yenimahalle’de Ev Kiraları Ne Kadar? mask
Yenimahalle Ev Kiraları 2021 – Ankara Yenimahalle’de Ev Kiraları Ne Kadar?
ANKESOB'a Vergi Dairesi heyetinden yapılandırma bilgilendirmesi mask
ANKESOB'a Vergi Dairesi heyetinden yapılandırma bilgilendirmesi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
18 Aralık Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
18 Aralık Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Aralık Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Aralık Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek?
18 Aralık Ankara Hava Durumu! Yarın Hava Yağmurlu Mu Olacak? Kar Yağışı Var Mı? mask
18 Aralık Ankara Hava Durumu! Yarın Hava Yağmurlu Mu Olacak? Kar Yağışı Var Mı?
Ankara Altındağ’dan türkü sesleri yükseldi  mask
Ankara Altındağ’dan türkü sesleri yükseldi 
Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü mask
Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar mask
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL