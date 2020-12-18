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- 18 Ara 2020 - 09:51 G: 18 Ara 2020 - 10:00

Ankaralılar Sevinçten Havaya Uçabilir! Koronavirüs Türkiye’yi Terk Mi Ediyor? Vaka Sayıları Her Şeyi Ortaya Çıkarttı…

Ankara ilinde Koronavirüs haberleri gündemde kalmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra milyonlarca kişi son durumun ne olduğunu büyük bir ilgi içerisinde araştırıyor. Dün açıklanan güncel hasta tablosunda iyileşen hasta sayısı, vaka sayısının önüne geçmişti. Bunun ardından birçok vatandaş iyi yönde ilerlemelerin olduğunu belirtti. Söz konusu tablonun ardından son 24 içerisinde açıklanan güncel bilgiler büyük bir merak konusu oldu…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara ilinde vaka sayısının sabit bir artışta kalması ise vatandaşlara umut oldu. Bunun ardından uzmanlar artışın meydana gelmemesi ve durağan olması, vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması anlamına gelmediğini ve tedbirlere son hızıyla devam etmeleri gerektiğini dile getirdi. Söz konusu haberin ardından milyonlarca vatandaş koronavirüste son güncellemelerin ne olduğunu merak etmeye başladı. Uzmanlar her geçen gün açıklamalarına devam ederken pandemi sürecinin bitmesinde en büyük rolün, tedbir ve kısıtlamalara uyulması olduğunu dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün son bulması için vatandaşlar ellerinden geleni yapmaya başladı. Çoğu kişi dışarıda işi olmadığı sürece evinde kalmaya devam etti. Ankara ilinde vaka sayısında düşüşün meydana gelmesi ise vatandaşların tedbir ve kısıtlamalarına dikkat ettiğinin göstergesi oldu. Bunun yanı sıra koronavirüsün önüne geçmek için yeni kısıtlama ve tedbirlerin getirilip getirilmeyeceği milyonlarca kişinin merak ettiği tek konu haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kapsamda alınan kararları her geçen gün açıklamaya devam etti.

18 Ara 2020 - 09:51 Ankara- Yaşam

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