MasterChef Barbaros Resmen Geri Adım Attı, Mehmet Şef Bu Seferlik Affetti! Üçüncü Eleme Adayı ise Potayı Ateş Çemberine Çevirdi! Final için geri sayım yapılan yarışma programının dün akşam yayınlanan 123. bölümüne Yasin, Alican, Eda, Batuhan, Mustafa ve Cemre gibi eski yarışmacılar konuk olarak katıldı. Keyifli devam eden gecede eleme heyecanı yarışmacıların ensesinde nefesini hissettirirken, gecenin ödülünü kazanan isim Barbaros oldu.

Yarışmacılar, eski yarışmacılar ile çiftler halinde yarışırken Emir ile Cemre, Eda ile Serhat, Alican ile Eray, Yasin ile Özgül ve Batuhan ile Barbaros çift olarak ter döktüler. Batuhan ile ikili olan Barbaros eleme potasına girmenin motivasyonu ile ödülü kazanan isim olurken, şeflerin talep ettiği yaratıcı yemekte büyük başarı gösterdi.