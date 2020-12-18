MasterChef Barbaros Resmen Geri Adım Attı, Mehmet Şef Bu Seferlik Affetti! Üçüncü Eleme Adayı ise Potayı Ateş Çemberine Çevirdi!
MasterChef Türkiye’nin dün yayınlanan bölümü yine ortalığı kasıp kavurdu! 5 yarışmacı ile yoluna devam eden TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’te dün gece üçüncü eleme adayı belirlenirken, gecede yaşananlar Türk televizyonculuk tarihine geçmeyi başardı! Konuk oyuncuların renklendirdiği stüdyoda eleme listesinin yeni ismi, potadakileri telaşa düşürmeye yetti.
MasterChef Barbaros Resmen Geri Adım Attı, Mehmet Şef Bu Seferlik Affetti! Üçüncü Eleme Adayı ise Potayı Ateş Çemberine Çevirdi! Final için geri sayım yapılan yarışma programının dün akşam yayınlanan 123. bölümüne Yasin, Alican, Eda, Batuhan, Mustafa ve Cemre gibi eski yarışmacılar konuk olarak katıldı. Keyifli devam eden gecede eleme heyecanı yarışmacıların ensesinde nefesini hissettirirken, gecenin ödülünü kazanan isim Barbaros oldu.
Yarışmacılar, eski yarışmacılar ile çiftler halinde yarışırken Emir ile Cemre, Eda ile Serhat, Alican ile Eray, Yasin ile Özgül ve Batuhan ile Barbaros çift olarak ter döktüler. Batuhan ile ikili olan Barbaros eleme potasına girmenin motivasyonu ile ödülü kazanan isim olurken, şeflerin talep ettiği yaratıcı yemekte büyük başarı gösterdi.
18 Ara 2020 - 12:35 - Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.