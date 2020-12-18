Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın’la Değil Savaşçıyla Ekrana Geliyor! Herkes Şok Olacak, Öyle Bir Rolü Var Ki…
Bir zamanlar televizyon ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuş ve yayın serüvenini sürdürmeyi başarmıştı. Haluk karakteri ile ekranlara gelen Tamer Karadağlı’dan bomba gibi haber geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Savaşçı dizisinde yer alacağını belirten ünlü oyuncu, Göktürk Albay karakteri ile ekranlara gelecek.
Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın’la Değil Savaşçıyla Ekrana Geliyor! Herkes Şok Olacak, Öyle Bir Rolü Var Ki… Çocuklar Duymasın ’da ekranlara gelen Tamer Karadağlı, yaptığı paylaşım ile hayranlarını mutlu etti. Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Karadağlı, yeni bir diziye adım attı. Ekranlara dönme kararından sonra Savaşçı dizisinde yer alacağını söyledi. Haluk karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncunun paylaşımına binlerce yorum geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Savaşçı dizisinde Göktürk Albay karakterine hayat vereceğini söyledi. Yeni sezonu ile ekranlara gelecek dizide kameralar karşısına geçecek. Hayranlarını sevindiren haberi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ardından, “Göktürk ekranlara geliyor.” sloganı ile yeni projesini açıkladı.
18 Ara 2020 - 12:48 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.