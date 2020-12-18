Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Ara 2020 - 12:48 G: 18 Ara 2020 - 12:57

Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın’la Değil Savaşçıyla Ekrana Geliyor! Herkes Şok Olacak, Öyle Bir Rolü Var Ki…

Bir zamanlar televizyon ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuş ve yayın serüvenini sürdürmeyi başarmıştı. Haluk karakteri ile ekranlara gelen Tamer Karadağlı’dan bomba gibi haber geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Savaşçı dizisinde yer alacağını belirten ünlü oyuncu, Göktürk Albay karakteri ile ekranlara gelecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın’la Değil Savaşçıyla Ekrana Geliyor! Herkes Şok Olacak, Öyle Bir Rolü Var Ki… Çocuklar Duymasın ’da ekranlara gelen Tamer Karadağlı, yaptığı paylaşım ile hayranlarını mutlu etti. Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Karadağlı, yeni bir diziye adım attı. Ekranlara dönme kararından sonra Savaşçı dizisinde yer alacağını söyledi. Haluk karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncunun paylaşımına binlerce yorum geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Savaşçı dizisinde Göktürk Albay karakterine hayat vereceğini söyledi. Yeni sezonu ile ekranlara gelecek dizide kameralar karşısına geçecek. Hayranlarını sevindiren haberi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ardından, “Göktürk ekranlara geliyor.” sloganı ile yeni projesini açıkladı.

18 Ara 2020 - 12:48 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mucize Doktor Dizisinde Şok Ayrılık: Güle Oynaya Diziyi Bıraktı! Sevenlerinin Gözü Yaşta! mask
Mucize Doktor Dizisinde Şok Ayrılık: Güle Oynaya Diziyi Bıraktı! Sevenlerinin Gözü Yaşta!
Zümrüdüanka Dizisinde Beklenmedik Karar: İzleyicileri Kahroldu! Durun, Daha Yeni Başlamıştık! mask
Zümrüdüanka Dizisinde Beklenmedik Karar: İzleyicileri Kahroldu! Durun, Daha Yeni Başlamıştık!
Osman Bey Hangi Kardeşini Öldürdü? Kuruluş Osman'da Çok Sorulan Sorunun Cevabı! mask
Osman Bey Hangi Kardeşini Öldürdü? Kuruluş Osman'da Çok Sorulan Sorunun Cevabı!
Savaşçı Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman? Hangi Kanalda Başlıyor? mask
Savaşçı Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman? Hangi Kanalda Başlıyor?
Masumlar Apartmanı Finali Nasıl Bitiyor? Madalyonun İçi Kitabı İle Arasındaki Farklar Neler? mask
Masumlar Apartmanı Finali Nasıl Bitiyor? Madalyonun İçi Kitabı İle Arasındaki Farklar Neler?
İyi Aile Babası 3. Bölüm Full İzle! 17 Aralık İyi Aile Babası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
İyi Aile Babası 3. Bölüm Full İzle! 17 Aralık İyi Aile Babası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sol Yanım Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 17 Aralık Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 17 Aralık Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 17 Aralık Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 17 Aralık Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 17 Aralık Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 17 Aralık Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 77. Bölüm Full İzle! 17 Aralık Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 77. Bölüm Full İzle! 17 Aralık Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MasterChef Barbaros Resmen Geri Adım Attı, Mehmet Şef Bu Seferlik Affetti! Üçüncü Eleme Adayı ise Potayı Ateş Çemberine Çevirdi! mask
MasterChef Barbaros Resmen Geri Adım Attı, Mehmet Şef Bu Seferlik Affetti! Üçüncü Eleme Adayı ise Potayı Ateş Çemberine Çevirdi!
Ankara Yenimahalle'de temizlik işlerinin 2020 mesaisi mask
Ankara Yenimahalle'de temizlik işlerinin 2020 mesaisi
Karapınar Spor Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor mask
Karapınar Spor Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
MasterChef’in Sivri Karakteri Mustafa Aydın Meydan Okudu: Beni Bir De Orada Görün, Survivor’a Damga Vuracağım! mask
MasterChef’in Sivri Karakteri Mustafa Aydın Meydan Okudu: Beni Bir De Orada Görün, Survivor’a Damga Vuracağım!
Seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi mask
Seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Öleceğimi, insanların cesedimi bulacağını düşündüm" mask
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Öleceğimi, insanların cesedimi bulacağını düşündüm"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL