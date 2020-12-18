Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın’la Değil Savaşçıyla Ekrana Geliyor! Herkes Şok Olacak, Öyle Bir Rolü Var Ki… Çocuklar Duymasın ’da ekranlara gelen Tamer Karadağlı, yaptığı paylaşım ile hayranlarını mutlu etti. Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Karadağlı, yeni bir diziye adım attı. Ekranlara dönme kararından sonra Savaşçı dizisinde yer alacağını söyledi. Haluk karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncunun paylaşımına binlerce yorum geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Savaşçı dizisinde Göktürk Albay karakterine hayat vereceğini söyledi. Yeni sezonu ile ekranlara gelecek dizide kameralar karşısına geçecek. Hayranlarını sevindiren haberi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ardından, “Göktürk ekranlara geliyor.” sloganı ile yeni projesini açıkladı.