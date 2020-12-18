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- 18 Ara 2020 - 13:00 G: 18 Ara 2020 - 13:07

Masterchef'te Şok Eden Hazırlık! Herkesin Aklına Kazınan O Yarışmacının Hazırlığı "Yok Artık" Dedirtti! Acun Ilıcalı Gözünü Tamamen Ona Çevirdi...

Masterchef Türkiye'nin dün (17 Aralık 2020 Perşembe) ekranlara gelen yeni bölümünün konukları herkesi oldukça şaşırttı. Hiç beklenmeyen bir şekilde 2019 yılının yarışmacıları kendini gösterdi. Geçtiğimiz yıl tüm dikkatleri üzerine toplayan ismin hazırlığı ise herkesi şaşırttı. Öyle ki bu, hem Survivor hem de Masterchef tarihinde bir ilk olacak.

Enver Yılmaz
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Masterchef 2019 yarışmacılarını dün ekranlarda gördük. Yasin Obuz, Alican Sabunsoy, Cemre Uyanık, Eda Karabulut, Batuhan Bayır ve Mustafa Aydın toplanarak TV8'de ekranlara gelen Masterchef Türkiye 2020'ye konuk olarak katılım gerçekleştirdi. Şeflerle samimi sohbetler eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa ile ilgili öyle bir hazırlık haberi verdi ki; herkes şaştı kaldı.

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18 Ara 2020 - 13:00 Ankara- Yaşam

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