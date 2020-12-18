Profilime Kim Baktı Uygulaması Gerçek Mi? Instagram Profilime Kim Baktı Merakı Büyüyor! Bilindiği gibi bu tarz sosyal medya platformlarında kullanıcılar takipçileri arasından kimlerin gönderilerini beğendiğini ya da kimlerin paylaşımlarına yorum yaptığını görebiliyor. Ancak hesaplarını açık kullanan kişiler profillerini takip et butonunu kullanmadan takip eden kişiler ya da gönderileri ara sıra hesaplarına girerek kontrol eden takipçileri merak ediyor. Profiline bakan kişileri gösterdiği düşünülen birçok uygulamanın gerçek olup olmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram, kullanıcıların profillerine bakan kişileri en çok araştırdıkları sosyal medya platformu oluyor. Instagram kullanıcıları takipçisi olmadığı halde profilini ziyaret eden kişileri görmek için farklı uygulamaları kullanıyor ve araştırmaya devam ediyor.