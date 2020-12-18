Profilime Kim Baktı Uygulaması Gerçek Mi? Instagram Profilime Kim Baktı Merakı Büyüyor!
Birçok sosyal medya kullanıcısı kendilerini gizli gizli takip eden isimleri merak ediyor. Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını aktif kullanan kişiler beğeni ve takip sürecini kontrol etmeye devam ediyor.
Profilime Kim Baktı Uygulaması Gerçek Mi? Instagram Profilime Kim Baktı Merakı Büyüyor! Bilindiği gibi bu tarz sosyal medya platformlarında kullanıcılar takipçileri arasından kimlerin gönderilerini beğendiğini ya da kimlerin paylaşımlarına yorum yaptığını görebiliyor. Ancak hesaplarını açık kullanan kişiler profillerini takip et butonunu kullanmadan takip eden kişiler ya da gönderileri ara sıra hesaplarına girerek kontrol eden takipçileri merak ediyor. Profiline bakan kişileri gösterdiği düşünülen birçok uygulamanın gerçek olup olmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Dünyada en çok kullanılan sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram, kullanıcıların profillerine bakan kişileri en çok araştırdıkları sosyal medya platformu oluyor. Instagram kullanıcıları takipçisi olmadığı halde profilini ziyaret eden kişileri görmek için farklı uygulamaları kullanıyor ve araştırmaya devam ediyor.
18 Ara 2020 - 15:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.