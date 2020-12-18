Masterchef'te İlk Kez Görülen Büyük İfşa Şoku! Eski Şampiyon Cemre Söyledi, Yeni Şampiyon Meğer O Olacakmış! "Çok Yakışacak..."

Masterchef Türkiye yayın hayatına son hızıyla devam ediyor. Finaline çok az bir zaman kalan programın yarışmacıları arasında rekabet dolu anlar yaşanıyor. Masterchef’in izleyici kitlesi yayınlanan bölümde kahkahalara boğuldu. Bunun yanı sıra sürpriz konuk, Emir’i şampiyon ilan ettiğini dile getirerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu sahnenin ardından Emir’in başarısı izleyici kitlesinin dikkatinden kaçmadı. Herkes bu sahne hakkında konuşarak Emir’in ne kadar başarılı bir yarışmacı olduğunu dile getirdi.

Masterchef Türkiye’nin yayınlanan bölümünde sürpriz konuklar yarışmaya dahil oldu. Bunun yanı sıra son beş yarışmacı arasında kalan Emir’e sürpriz konuktan şok bir açıklama geldi. Emir’in başarısını gören isim, “Bence şampiyon sensin!” yorumunda bulundu. Masterchef Türkiye’nin yayınlanan bölümü seyirci üzerinde büyük bir etki bıraktı. Söz konusu bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar meydana geldi. Emir hakkında söylenen o cümle ise, yarışmacının büyük bir sevinç duymasına neden oldu.