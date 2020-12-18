Masterchef'te İlk Kez Görülen Büyük İfşa Şoku! Eski Şampiyon Cemre Söyledi, Yeni Şampiyon Meğer O Olacakmış! "Çok Yakışacak..."
TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye, final için geri sayım yapmaya başladı. Ekranların sevilen programının jüri koltuğunda ise Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor. Bunun yanı sıra son beşe kalan isimler arasında sıkı bir rekabet meydana geldi. Yayınlanan son bölümde ödül ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışma programına sürpriz isimler katılarak çok eğlenceli dakikalar yaşandı.
Masterchef Türkiye yayın hayatına son hızıyla devam ediyor. Finaline çok az bir zaman kalan programın yarışmacıları arasında rekabet dolu anlar yaşanıyor. Masterchef’in izleyici kitlesi yayınlanan bölümde kahkahalara boğuldu. Bunun yanı sıra sürpriz konuk, Emir’i şampiyon ilan ettiğini dile getirerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu sahnenin ardından Emir’in başarısı izleyici kitlesinin dikkatinden kaçmadı. Herkes bu sahne hakkında konuşarak Emir’in ne kadar başarılı bir yarışmacı olduğunu dile getirdi.
Masterchef Türkiye’nin yayınlanan bölümünde sürpriz konuklar yarışmaya dahil oldu. Bunun yanı sıra son beş yarışmacı arasında kalan Emir’e sürpriz konuktan şok bir açıklama geldi. Emir’in başarısını gören isim, “Bence şampiyon sensin!” yorumunda bulundu. Masterchef Türkiye’nin yayınlanan bölümü seyirci üzerinde büyük bir etki bıraktı. Söz konusu bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar meydana geldi. Emir hakkında söylenen o cümle ise, yarışmacının büyük bir sevinç duymasına neden oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.