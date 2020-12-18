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- 18 Ara 2020 - 22:25 G: 18 Ara 2020 - 22:37

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

18 Ara 2020 - 22:25 AA Ankara- Siyaset

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