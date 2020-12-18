Tüm Ankara Halkına Büyük Müjde! Koronavirüs Sonunda Bitiyor! Veriler Herkesi Umutlandırdı, İşte Son Durum… Ankara’da koronavirüs kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor. Vaka sayılarında düşüşlerin yaşanmasının ardından vatandaşlar, durumun nasıl ilerleyeceği konusunda büyük bir merakın içerisine girdi. Söz konusu haberin ardından uzmanlar açıklamalar yapmaya devam etti. Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve kısıtlamaların sonuçlarını gösterdiği ise vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Milyonlarca kişi haberi yakından inceledi.

Koronavirüs kapsamında getirilen tedbir ve kısıtlamalar zaman geçtikçe etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarla beraber pandemi sürecinin gidişatının iyi yönde olduğunu dile getirdi. Söz konusu açıklamanın ardından milyonlarca kişi kısıtlamaların ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Fakat konu hakkında henüz net bir bilgi aktarımı olmadı. Milyonlarca kişi koronavirüs kapsamında yapılacak olan açıklamaları yakın takibe aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verilerin belirtilmesinin ardından açıklamalarına devam ediyor. Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ve kısıtlamaların önemini vurgulayan Fahrettin Koca, vaka sayısında düşüşün görülmesi için bu adımların uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Ardından Ankara ilinde vaka sayısında büyük oranda düşüşün yaşandığın dile getirdi. Söz konusu açıklamanın ardından Ankara ilinde yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Koronavirüs kapsamında sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Bu kısıtlamanın ardından vaka sayılarında düşüşler görülmeye başladı. Açıklanan son güncel verilerin ardından iyileşen hasta sayısı, vaka sayısının önüne geçti. Bu da alınan tedbirlerin olumlu yönde sonuçlandığının belirtisi olarak gösterildi. Milyonlarca kişi pandemi sürecinin bir an önce bitmesi açısından elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. Ankara ilinde yaşayan vatandaşlar ise evinde kalmaya devam etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kapsamında yılbaşı için yeni bir kısıtlama meydana geldi. Kabine Toplantısı’nın yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının olduğunu dile getirdi. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar bu yasağın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. 31 Aralık saat 21.00’da başlayacak olan yasak 4 Ocak’a kadar devam edecek.

Vaka sayılarında düşüşün görülmesi amaçlanırken yılbaşında sokağa çıkma yasağının getirilmesi ise emeklerin boşa çıkmaması açısından hedeflendi. Söz konusu yasakların getirilmesiyle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, bir an önce son bulması vatandaşlar tarafından temenni edildi. Uzmanlar konu hakkında detaylı açıklamalar ve uyarılar yapmaya devam etti. Bunun yanı sıra aşı çalışmalarının ne durumda olduğu ise büyük bir merak konusu oldu.

Milyonlarca kişi aşı çalışmalarının son durumunu merak etmeye başladı. Söz konusu aşının gündeme gelmesinin ardından yerli aşı çalışmalarının Nisan ayı gibi biteceği iddia edildi. Yerli aşının üretime başlamasının ardından dışarıdan gelen aşılara ihtiyaç kalmayacağı açıklaması ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından belirtildi. Milyonlarca kişi aşı çalışmalarının bir an önce gerçekleşmesi ve uygulamaya geçmesi için birçok yorumda bulundu.