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- 19 Ara 2020 - 11:28 G: 19 Ara 2020 - 12:10

Ünlülerin Bindiği Arabaları Gören Ağzı Açık Kalıyor! 1 Arabanın Parası, 20 Tane Ev Ediyor... İşte o ünlüler ve arabaları!

Premium araç sınıfında yer alan bu araçları almak günümüzde oldukça güç olsa da; ünlüler için yine söylüyoruz ki bu araçları almak o kadar da güç değil. Çünkü bugün ortalama bir fenomen, katıldığı herhangi bir etkinlikte 30 - 100.000 TL arasında ücret alıyor. Şarkıcılarda bu durum milyona kadar uzanabiliyor. Neyse; ekonomi, kazanç bir yana gelelim arabalara... İşte o birbirinden güzel arabalar!

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlülerin bindiği arabalar özellikle 2021 yılının en çok araştırılan konularından biri olarak dikkat çekiyor. Araç piyasasının oldukça hareketli olduğu bugünlerde; bu durumdan en az şikayetçi olan isimler kesinlikle ünlüler olmalı. Öyle ki; "ya topçu, ya popçu" olmalı algısını da en iyi şekilde bu arabalar gösteriyor. BMW'den Mercedes'e; Porsche'den Range Rover'a birçok araba modelini görebileceğiniz listeyle ilgili yorumlarınızı sitemizin yorumlar kısmından yapabilirsiniz.

19 Ara 2020 - 11:28 - Gündem

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