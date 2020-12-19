Ünlülerin Bindiği Arabaları Gören Ağzı Açık Kalıyor! 1 Arabanın Parası, 20 Tane Ev Ediyor... İşte o ünlüler ve arabaları!
Premium araç sınıfında yer alan bu araçları almak günümüzde oldukça güç olsa da; ünlüler için yine söylüyoruz ki bu araçları almak o kadar da güç değil. Çünkü bugün ortalama bir fenomen, katıldığı herhangi bir etkinlikte 30 - 100.000 TL arasında ücret alıyor. Şarkıcılarda bu durum milyona kadar uzanabiliyor. Neyse; ekonomi, kazanç bir yana gelelim arabalara... İşte o birbirinden güzel arabalar!
Ünlülerin bindiği arabalar özellikle 2021 yılının en çok araştırılan konularından biri olarak dikkat çekiyor. Araç piyasasının oldukça hareketli olduğu bugünlerde; bu durumdan en az şikayetçi olan isimler kesinlikle ünlüler olmalı. Öyle ki; "ya topçu, ya popçu" olmalı algısını da en iyi şekilde bu arabalar gösteriyor. BMW'den Mercedes'e; Porsche'den Range Rover'a birçok araba modelini görebileceğiniz listeyle ilgili yorumlarınızı sitemizin yorumlar kısmından yapabilirsiniz.
19 Ara 2020 - 11:28 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.