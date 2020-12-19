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19 Ara 2020 - 11:28

Ünlülerin Bindiği Arabaları Gören Ağzı Açık Kalıyor! 1 Arabanın Parası, 20 Tane Ev Ediyor... İşte o ünlüler ve arabaları!

Premium araç sınıfında yer alan bu araçları almak günümüzde oldukça güç olsa da; ünlüler için yine söylüyoruz ki bu araçları almak o kadar da güç değil. Çünkü bugün ortalama bir fenomen, katıldığı herhangi bir etkinlikte 30 - 100.000 TL arasında ücret alıyor. Şarkıcılarda bu durum milyona kadar uzanabiliyor. Neyse; ekonomi, kazanç bir yana gelelim arabalara... İşte o birbirinden güzel arabalar!