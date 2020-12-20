Masterchef'te Sezonun En Büyük İfşası Yapıldı! 20 Aralık MasterChef'te kim elenecek, kim gidecek? İşte o İsim
TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye’de günden güne yeni gelişmeler meydana geliyor. Bunun yanı sıra son beşe kalan isimler arasında kimin şampiyon olacağı ise merak edilen konular arasında ilk sırada yer alıyor. Milyonlarca kişi yarışma programının yeni bölümünün yayınlanması için geri sayım yaparken, haftanın elenecek olan isminin kim olduğunu merak etmeye başladı.
Son zamanların en gözde yarışma programlarından birisi olan Masterchef Türkiye’nin jüri koltuğunda, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Bunun yanı sıra izleyicisini ekranlara kilitleyen program hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya başladı. Eleme gecesinin yaşanacak olmasının ardından elenecek olan isim hakkında yeni yorumlar yapıldı. Son 5 kişinin kaldığı Masterchef’te sezonun en büyük ifşası yapıldı. Bu hafta elenen isimi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ortaya atılan iddialar kapsamında o ismin elenecek olması sosyal medya da büyük bir yankı oluşturdu.
Masterchef Türkiye yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Ortaya atılan iddialar kapsamında Mastercef kâhini elenecek olan ismin kim olduğunu açıkladı. Söz konusu bu haberin yayınlanmasının ardından sosyal medya da büyük bir yankı meydana geldi. Milyonlarca kişi Masterchef kahininin hangi ismi elediğini araştırmaya başladı. Elenecek olan yarışmacıyı açıklayan Masterchef kâhini, ismi duyurmasının ardından sosyal medya hesabını yeniden kapattı. Milyonlarca kişi bu bilginin doğru olup olmadığını merak etmeye başladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.