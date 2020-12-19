Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak…
Uzun bir süre önce talihsiz bir kaza geçirerek hastanede tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil, tedavi sürecine evinde devam etmeye başlamıştı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye başladı. Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından Mehmet Ali Erbil’in hayran kitlesi ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında açıklama beklemeye başladı.
Televizyon dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde rutin kontrolleri için yeniden hastaneye kaldırıldı. Ünlü sunucunun hastaneye kaldırılmasının ardından milyonlarca kişi sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi, eski eşi Nergis Kumbasar tarafından açıklandı. Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunu merak edenler haberin detaylarını incelemeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yakalanan ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, muhabirlerle kısa bir muhabbet etti. Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayınlanacak olan ve yeni kadrosuyla magazin gündemine bomba gibi düşen Sihirli Annem dizisinde ‘Dudu’ karakterini canlandıracak olan Nergis Kumbasar, çekim provasından çıktığını söyleyerek, “Çok güzel bir proje olacak. Şimdiden başarılı bir yönde ilerleyeceğini düşünüyorum.” sözlerini dile getirdi.
19 Ara 2020 - 15:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.