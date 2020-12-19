Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak…

Televizyon dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde rutin kontrolleri için yeniden hastaneye kaldırıldı. Ünlü sunucunun hastaneye kaldırılmasının ardından milyonlarca kişi sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi, eski eşi Nergis Kumbasar tarafından açıklandı. Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunu merak edenler haberin detaylarını incelemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yakalanan ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, muhabirlerle kısa bir muhabbet etti. Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayınlanacak olan ve yeni kadrosuyla magazin gündemine bomba gibi düşen Sihirli Annem dizisinde ‘Dudu’ karakterini canlandıracak olan Nergis Kumbasar, çekim provasından çıktığını söyleyerek, “Çok güzel bir proje olacak. Şimdiden başarılı bir yönde ilerleyeceğini düşünüyorum.” sözlerini dile getirdi.