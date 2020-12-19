Masterchef Kahini Elenecek İsmi Öyle Bir Şekilde Dile Getirdi Ki, Sosyal Medya Sallandı! Değil Final, Çeyrek Finalde Bile İsmi Olmayacak! Son Vurgunda Kahin Tarafından Yapıldı!

TV8’de yayınlanan Masterchef, izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programda finale kalan son beş isim arasından kimin birinci olacağı ise son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Milyonlarca kişi birçok tahminde bulunarak kimin şampiyon olacağını dile getirdi. Konu hakkında sosyal medyada çeşitli anketler meydana geldi. Bu akşam Masterchef Türkiye’nin yeni bölümünün yayınlanacak olması ise izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Herkes elenecek olan ismi öğrenmek için şimdiden geri sayım yapmaya başladı. Fakat elenecek olan isim hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki, herkes büyük bir şokun içerisine girdi.

Eleme gecesi için geri sayım yapmaya başlayan izleyici kitlesi, henüz program başlamamasına rağmen televizyon karşısına geçerek elenecek olan ismin kim olacağını büyük bir merak içerisinde beklemeye başladı. Söz konusu bölümün yayınlanacak olmasının ardından, sabah saatlerinde elenecek olan isim için bir ifşa yapıldı. Bu ifşa karşısında herkes Masterchef kahininin yeniden hesabını açtığını düşündü ve direk hangi ismi elediğini iddia ettiğini merak etti. Söz konusu paylaşımın ardından, Masterchef kahininden yeni bir açıklama daha geldi. Ardından tüm dikkatler kâhine çevrildi.