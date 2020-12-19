Masterchef Kahini Elenecek İsmi Öyle Bir Şekilde Dile Getirdi Ki, Sosyal Medya Sallandı! Değil Final, Çeyrek Finalde Bile İsmi Olmayacak! Son Vurgunda Kahin Tarafından Yapıldı!
TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye’de yeni bölümlerin yayınlanmasıyla beraber son derece heyecanlı anlar yaşanıyor. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer alıyor. Bunun yanı sıra final için geri sayım yapmaya başlayan programda son beşe kalan isimler arasında kimin eleneceği ise büyük bir merak konusu haline geldi. Konu hakkında öyle bir iddia atıldı ki…
TV8’de yayınlanan Masterchef, izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programda finale kalan son beş isim arasından kimin birinci olacağı ise son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Milyonlarca kişi birçok tahminde bulunarak kimin şampiyon olacağını dile getirdi. Konu hakkında sosyal medyada çeşitli anketler meydana geldi. Bu akşam Masterchef Türkiye’nin yeni bölümünün yayınlanacak olması ise izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Herkes elenecek olan ismi öğrenmek için şimdiden geri sayım yapmaya başladı. Fakat elenecek olan isim hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki, herkes büyük bir şokun içerisine girdi.
Eleme gecesi için geri sayım yapmaya başlayan izleyici kitlesi, henüz program başlamamasına rağmen televizyon karşısına geçerek elenecek olan ismin kim olacağını büyük bir merak içerisinde beklemeye başladı. Söz konusu bölümün yayınlanacak olmasının ardından, sabah saatlerinde elenecek olan isim için bir ifşa yapıldı. Bu ifşa karşısında herkes Masterchef kahininin yeniden hesabını açtığını düşündü ve direk hangi ismi elediğini iddia ettiğini merak etti. Söz konusu paylaşımın ardından, Masterchef kahininden yeni bir açıklama daha geldi. Ardından tüm dikkatler kâhine çevrildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.