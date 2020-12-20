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- 20 Ara 2020 - 09:18 G: 20 Ara 2020 - 10:40

ASKİ Ankara Su Kesintileri 20 Aralık 2020 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek?

ASKİ: Ankara Su Kesintileri 20 Aralık Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintilerinin meydana gelmesinin ardından milyonlarca kişi suların ne zaman kesilip ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra birçok insan su kesintisinin yaşanmasından ötürü mağduriyet yaşadı. Söz konusu olay hakkında Ankara su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar, “20 Aralık Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Ardından Ankara su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü, söz konusu olay hakkında detaylı bir açıklamada bulundu. ASKİ açıklamasında, Ankara’da bugün suların saat kaç aralıklarında kesileceğini ve kesintinin hangi ilçelerde yaşanacağını dile getirdi.

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Türkiye’de son zamanlarda susuz kalma durumunun gün yüzüne çıkmasının ardından bazı illerde yapılan arıza çalışmaları ile beraber sürekli olarak su kesintileri meydana geldi. Ankara’da su ve kanalizasyonda meydana gelen arızalardan en fazla problem yaratan bölgelerin onarıma girmesinde çok su kullanımını ve israfı önlemek amaçlanıyor.

20 Ara 2020 - 09:18 Ankara- Yaşam

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