20 Aralık Pazar Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

EDAŞ ise tüm kullanıcılarına ve Ankara halkına “Hayatın Devamlılığı İçin Sürekli Enerji” sloganı altında enerji ve hayat vermeye devam ediyor. Fakat ara ara Ankara ilinde elektrik kesintileri yaşanmakta ve hayat devam edememektedir. Bunun için EDAŞ sık sık hangi günler ve hangi saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurur.

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20 Aralık Pazar günü yaşanacak olan elektrik kesintilerini sizler için bulduk ve sıraladık. Eğer bu ilçe ya da sokaklarda yaşıyorsanız o saatler arasında dikkatli olmalısınız. 20 Aralık 2020 gününde saat 12.00’da başlayacak olan Çamlıca elektrik kesintisi yaklaşık olarak 5 saat sürecek ve 17.00’da sona erecek. Elektrik kesintisinden etkilenecek olan sokaklar ise Tatlak ve Kuzey Tatlak Sokağı olarak belirlendi.