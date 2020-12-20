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- 20 Ara 2020 - 09:23 G: 20 Ara 2020 - 10:38

20 Aralık Pazar Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Haberler Ankara olarak sizlerde sayfamız üzerinden Ankara’da gerçekleşen planlı ve plansız bütün elektrik kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz. Elektrik kesintisi birçok kişi tarafından sevilemeyen bir durumdur. Hayatın akışının önüne geçer ve normal hayatımızdan bizleri alıkoyar. Her ilde farklı olduğu gibi Türkiye’nin ve hayatın başkenti olan Ankara’da da Elektrik Dağıtım Firması, EDAŞ’tır.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

EDAŞ ise tüm kullanıcılarına ve Ankara halkına “Hayatın Devamlılığı İçin Sürekli Enerji” sloganı altında enerji ve hayat vermeye devam ediyor. Fakat ara ara Ankara ilinde elektrik kesintileri yaşanmakta ve hayat devam edememektedir. Bunun için EDAŞ sık sık hangi günler ve hangi saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurur.

20 Aralık Pazar Ankara Elektrik Kesintisi İlçe Sorgulaması İçin >>> TIKLAYINIZ

20 Aralık Pazar günü yaşanacak olan elektrik kesintilerini sizler için bulduk ve sıraladık. Eğer bu ilçe ya da sokaklarda yaşıyorsanız o saatler arasında dikkatli olmalısınız. 20 Aralık 2020 gününde saat 12.00’da başlayacak olan Çamlıca elektrik kesintisi yaklaşık olarak 5 saat sürecek ve 17.00’da sona erecek. Elektrik kesintisinden etkilenecek olan sokaklar ise Tatlak ve Kuzey Tatlak Sokağı olarak belirlendi.

20 Ara 2020 - 09:23 Ankara- Yaşam

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