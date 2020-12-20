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- 20 Ara 2020 - 10:24 G: 20 Ara 2020 - 10:41

Masterchef Birincisi Resmen Cemal Can Sayesinde Belli Oldu! Çeyrek Finalden Finale Gidiyor! Hem Ödülün Sahibi Oldu, Hem Birinci Oldu!

Masterchef Türkiye, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Bunun yanı sıra milyonlarca kişi programda kimin birinci olacağını büyük bir merak içerisinde bekliyor. Son zamanlarda Masterchef Türkiye’ye ardı arkası kesilmeyen sürpriz konuklar gelmeye başladı. Yayınlanan bölümlerin ardından son derece renkli ve eğlenceli geçen Masterchef Türkiye’de yarışmacılar arasında büyük bir rekabette söz konusuydu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TV8 ekranlarının gözde programı Masterchef Türkiye’de finale sayılı günler kaldı. Programın jüri koltuğunda ise Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Son 5 isim içerisinde yer alan yarışmacılar arasında kimin şampiyon olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Masterchef Türkiye’nin yayınlanan bölümünde ise hem ödül oyunu oynandı hem de eleme potasına gidecek olan son isim belli oldu. Yayınlanan bölümde sürpriz konukların gelmesi ise hem seyirciyi hem de izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Masterchef Türkiye’nin son bölümünde eğlenceli dakikalar yaşandı.

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran programı Masterchef Türkiye’de finale doğru büyük adımlar atılıyor. Milyonlarca kişi yayınlanacak olan yeni bölümleri kaçırmadan izlemek istemiyor. Yarışmada hangi gelişmelerin yaşanacağı ve elenecek olan ismin kim olacağını merak eden izleyici kitlesi, adeta ekranlara kilitleniyor. Masterchef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde Survivor 2020 sezonunun yarışmacıları, stüdyoya konuk olarak geldi. Ardından son beşe kalan isimler ve Survivor 2020 yarışmacıları arasında eşleşme yapılarak ödül oyunu için yemek yapmaları istendi. Ortaya çıkan sahneler karşısında izleyici kitlesi kahkaha dolu anlar yaşadı.

20 Ara 2020 - 10:24 Ankara- Yaşam

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