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- 20 Ara 2020 - 10:37 G: 20 Ara 2020 - 10:47

Masterchef Final Tarihi Somer Şef Tarafından Resmen Söylendi! O Tarihten Sonra Bir Kez Bile Ekranlara Gelmeyecek! Final Tarihi…

TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye’de son derece heyecanlı anlar yaşanıyor. Son zamanların en gözde programları arasında yer alan Masterchef’in final heyecanı ise yarışmacılar arasında büyük bir rekabetin çıkmasına neden oluyor. Milyonlarca kişi Masterchef Türkiye’de kimin birinci olacağını büyük bir merak içerisinde beklemeye başladı. Ardından Somer Şef’in yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İzleyicisini ekranlara kilitleyen Masterchef’in jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Masterchef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde ise son derece heyecanlı anlar yaşandı. Milyonlarca kişi eleme adayının kim olacağını merak etti. Ardından Somer Şef’in Masterchef Türkiye’nin 2 hafta içerisinde final yapacağını söylemesi gündemi adeta yerinden oynattı. Milyonlarca kişi Masterchef’in bitmemesi gerektiğini dile getirdi. Söz konusu haberin ardından izleyici kitlesi detaylı bir araştırma içerisine girdi.

Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye’de günden güne yeni bir heyecan yaşanıyor. Şampiyon olmak için büyük bir mücadele veren yarışmacılar arasında gergin anlara rastlanıyor. Bunun yanı sıra final için geri sayım yapan yarışma programının final tarihi belli oldu. Somer Şef, Masterchef Türkiye’nin ne zaman biteceğini açıklayarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ardından milyonlarca kişi henüz 5 yarışmacı varken neden bu adar kısa bir tarihte final yaptıklarını merak etmeye başladı. Sosyal medya Masterchef’in finali hakkında yeni bir gündem başlattı.

20 Ara 2020 - 10:37 Ankara- Yaşam

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