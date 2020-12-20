Masterchef Final Tarihi Somer Şef Tarafından Resmen Söylendi! O Tarihten Sonra Bir Kez Bile Ekranlara Gelmeyecek! Final Tarihi…

İzleyicisini ekranlara kilitleyen Masterchef’in jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Masterchef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde ise son derece heyecanlı anlar yaşandı. Milyonlarca kişi eleme adayının kim olacağını merak etti. Ardından Somer Şef’in Masterchef Türkiye’nin 2 hafta içerisinde final yapacağını söylemesi gündemi adeta yerinden oynattı. Milyonlarca kişi Masterchef’in bitmemesi gerektiğini dile getirdi. Söz konusu haberin ardından izleyici kitlesi detaylı bir araştırma içerisine girdi.

Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye’de günden güne yeni bir heyecan yaşanıyor. Şampiyon olmak için büyük bir mücadele veren yarışmacılar arasında gergin anlara rastlanıyor. Bunun yanı sıra final için geri sayım yapan yarışma programının final tarihi belli oldu. Somer Şef, Masterchef Türkiye’nin ne zaman biteceğini açıklayarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ardından milyonlarca kişi henüz 5 yarışmacı varken neden bu adar kısa bir tarihte final yaptıklarını merak etmeye başladı. Sosyal medya Masterchef’in finali hakkında yeni bir gündem başlattı.