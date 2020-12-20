Survivor’un Yıldızı Aycan Yanaç’a Dizilerden Teklifler Geliyor! Ekranlara Öyle Bir Diziyle Gelecek Ki, Hayranları Şok Olacak! İşte Aycan Yanaç’ın Yeni Dizisi… Futbol kariyeri ile adından sık sık söz ettiren Aycan Yanaç, Survivor kadrosunda yer alarak adını tüm dünyaya duyurmuştu. Söz konusu yarışma programına katılmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddianın ardından Aycan Yanaç’ın hayran kitlesi büyük bir sevinç duydu. Aycan Yanaç’ın bir dizide oynayacağı ise söylentiler arasında yer aldı. Herkes konu hakkında detayları merak etti.

Survivor’un yıldızı olan Aycan Yanaç, yarışma programında ki başarısı ile adını hemen hemen tüm dünyaya duyurdu. Güzelliği ve kariyeri ile tüm dikkatleri üzerine çeken futbolcu hakkında yeni gelişmeler ortaya atıldı. Aycan Yanaç’ın Survivor programının ardından bir dizide yer alacağı söylendi. Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından hayran kitlesi hangi dizide oynayacağını araştırmaya başladı. Güzelliği ile takipçilerinin ilgisini çeken Aycan Yanaç hakkında ortaya çıkan detaylar herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.

Milyonlarca kişi Survivor kadrosunda yer alan Aycan Yanaç’ın bir dizide oynayacağı konusunda paylaşımlar da bulundu. Survivor yarışması ile adından sık sık söz ettiren Aycan Yanaç, bu program sayesinde şöhret kazanmıştı. Güzel futbolcunun dizi oyuncusu olacağı ise ortaya atılan iddialar arasında yer aldı. Herkes nu durum karşısında oyunculuk alanında nasıl bir deneyim elde edeceğini araştırmaya başladı.



TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor’da geçtiğimiz sezon yer alan Aycan Yanaç, sempatik ve içten tavırları ile milyonların gönlünü kazanmıştı. Ardından futbolcu hakkında bir dizinin kadrosunda yer alacağı haberleri boy gösterdi. Survivor bittikten sonra futbola geri dönen Aycan Yanaç, iddia edilen bilgiler kapsamında magazin dünyasına bomba gibi düştü. Milyonlarca kişi hangi dizide yer alacağını merak etmeye başladı.