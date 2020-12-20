Sen Çal Kapımı Ekranlara O İsimle Birlikte Veda Mı Ediyor? Finale Mi Gidiyor, O İsimde Ayrıldı! FOX ekranlarının sevilen dizileri arasında ilk sırada yer alan Sen Çal Kapımı, izleyici kitlesi tarafından yoğun bir ilgi gördü. Dizide zaman zaman meydana gelen gelişmeler ise herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Dizinin başrolünde yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, tüm dikkatleri üzerine toplayarak diziye reyting rekorları kırdırdı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosuna dahil olan o isim hakkında öyle bir iddia çıktı ki…

Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan İlayda Çevik’in hayat verdiği Balca karakteri hakkında ortaya şok edici bir iddia atıldı. Söz konusu bu iddianın ardından izleyici kitlesi haberin doğru olup olmadığını araştırmaya başladı. Güzelliği ve başarılı oyuncu kariyeri ile adından sık sık söz ettiren İlayda Çevik, bu seferde hayat verdiği Balca karakteri ile gündeme geldi. Ardından herkes konu hakkında detaylı bir bilgi arayışı içerisine girdi.

FOX TV’nin en gözde dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı, kadrosunda ki değişiklikler ile adından sık sık söz ettiriyor. Bunun yanı sıra dizinin yeni karakteri olan Balca, daha ilk günden tüm dikkatleri üzerine çekti ve izleyicinin sevmediği bir karakter haline geldi. Son zamanlarda dizinin reytinglerinin düşmesiyle beraber yapımcı yeni bir değişikliği ön gördü ve Balca karakteri dizinin kadrosuna dahil oldu. Balca’nın diziye dahil olmasının ardından dizide ki nabız yükseldi. Fakat Balca karakteri hakkında ortaya atılan iddialar ise her şeyi yeniden değiştirecek gibi.