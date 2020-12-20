Avusturya, İngiltere’de tespit edilen Kovid-19’un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’de tespit edilen yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ülkeye girmesini ölmek ve bu tehlikeden halkı korumak için bu ülkeden gelen bütün uçuşların durdurulacağını bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ülkeye girmesini ölmek ve bu tehlikeden halkı korumak için bu ülkeden gelen bütün uçuşların durdurulacağını bildirdi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, yeni gelişmeye ilişkin İngiliz makamlarıyla görüştüğünü belirterek, "Halkımızı söz konusu tehlikeden korumak için bu radikal kararı almak zorundayız." ifadesini kullandı.