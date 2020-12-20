Avusturya, İngiltere’de tespit edilen Kovid-19’un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’de tespit edilen yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ülkeye girmesini ölmek ve bu tehlikeden halkı korumak için bu ülkeden gelen bütün uçuşların durdurulacağını bildirdi.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ülkeye girmesini ölmek ve bu tehlikeden halkı korumak için bu ülkeden gelen bütün uçuşların durdurulacağını bildirdi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, yeni gelişmeye ilişkin İngiliz makamlarıyla görüştüğünü belirterek, "Halkımızı söz konusu tehlikeden korumak için bu radikal kararı almak zorundayız." ifadesini kullandı.
20 Ara 2020 - 20:48 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.