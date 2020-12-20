Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak
Spahn, kararın Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde alındığını ifade etti.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti. Spahn, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gece yarısından itibaren İngiltere'den gelecek tüm uçuşlar yasaklandı. Yarın İngiltere ve Güney Afrika'dan girişleri bir düzenleme ile kısıtlayacağız." ifadesini kullandı. Spahn, kararın Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde alındığını ifade etti.
20 Ara 2020 - 21:00 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.