- 10 Oca 2022 - 20:45 G: 10 Oca 2022 - 21:12

Yasak Elma Dizisinin Yıldızı Eda Ece Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eda Ece Kimdir, Aslen Nerelidir, Boyu kaç?

Oynadığı dizilerde gündemden düşmeyen Eda Ece, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar birçok kişinin dikkatini çekiyor. Yer aldığı yapımlarda güzelliği ile ön planda olan Eda Ece, Yasak Elma dizisinin güler yüzü olarak ekranlara geliyor. Pis Yedili dizisinde dikkatleri üzerine çekmiş ve hayatı izleyenler tarafından araştırılmaya başlanmıştır. Güzel oyuncu Eda Ece hakkında tüm detayları…

Yasak Elma Dizisinin Yıldızı Eda Ece Yaşıyla Olay Oldu! Eda Ece Kimdir, Kaç Yaşında? Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteri ile ekranlara gelen Eda Ece, son zamanlarda hayatı merak konusu oldu. Bugüne kadar yer aldığı dizi ve filmler araştırılmaya devam ediliyor. Gösterdiği performans ile birçok kişinin dikkatini üzerine çekmiş Deliha 2 sinema filminde yer aldığı rol ile hafızalara kazınmıştır. Eda Ece’nin yaşını duyanlar adeta şok geçirdi!

Güzelliği ile birçok yapımda dikkatleri çeken güzel oyuncu Eda Ece, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 20 yaşında olan Eda Ece, başarılı bir eğitim öğretiminin ardından Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ailenin en küçük kızı olan Eda Ece’nin 2 ablası vardır. Annesi ev hanımı babası ise elektrik mühendisidir. Pis Yedili dizisinde gösterdiği performans ile hafızalara kazınmıştır.

10 Oca 2022 - 20:45 - Biyografi

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