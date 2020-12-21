Sefirin Kızı Dizisinin Yıldızı Neslihan Atagül Yaşıyla Olay Oldu! Neslihan Atagün Kimdir, Kaç Yaşında? Birçok kişinin merakla sorduğu sorular arasında yer alan Neslihan Atagül kimdir? Soruları gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Kenen Doğulu ile dünya evine giren Neslihan Atagül, çocuk sorularına verdiği cevabı ile magazin gündemini bir süre meşgul etmişti. Muhabirlerin kendisine sorduğu sorudan sonra esprili bir şekilde “Sizin başınıza gelirse görürsünüz!” Şekline ifade etti.

Sosyal medyada çok konuşulan bu diyalogda Neslihan Atagül’ün çocuk sahibi olmanın sonraki iş olacağı tahminleri yapıldı. Kenan Doğulu ile 3 yıldır evli olan güzel oyuncu, henüz bir çocuk ile ilgili açıklama yapmadı. Evliliklerinin tadını çıkaran çift, daha çok erken olduğunu söylermiş gibi muhabirlere cevap verdi.