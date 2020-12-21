Sefirin Kızı Dizisinin Yıldızı Neslihan Atagül Yaşıyla Olay Oldu! Neslihan Atagün Kimdir, Kaç Yaşında?
Son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen isimlerden bir tanesi olan Neslihan Atagül, hayranları ve birçok kişi tarafından yakın takip ediliyor. Kadir Doğulu ile dünya evine giren Neslihan Atagül’ün hayatı merak edilmeye başlandı. Başarılı oyuncunun bu güne kadar kariyeri araştırılmaya devam ediliyor. Neslihan Atagül’ün hayatını sizin için araştırdık…
Sefirin Kızı Dizisinin Yıldızı Neslihan Atagül Yaşıyla Olay Oldu! Neslihan Atagün Kimdir, Kaç Yaşında? Birçok kişinin merakla sorduğu sorular arasında yer alan Neslihan Atagül kimdir? Soruları gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Kenen Doğulu ile dünya evine giren Neslihan Atagül, çocuk sorularına verdiği cevabı ile magazin gündemini bir süre meşgul etmişti. Muhabirlerin kendisine sorduğu sorudan sonra esprili bir şekilde “Sizin başınıza gelirse görürsünüz!” Şekline ifade etti.
Sosyal medyada çok konuşulan bu diyalogda Neslihan Atagül’ün çocuk sahibi olmanın sonraki iş olacağı tahminleri yapıldı. Kenan Doğulu ile 3 yıldır evli olan güzel oyuncu, henüz bir çocuk ile ilgili açıklama yapmadı. Evliliklerinin tadını çıkaran çift, daha çok erken olduğunu söylermiş gibi muhabirlere cevap verdi.
21 Ara 2020 - 14:05 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.