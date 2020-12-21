Fransa Kovid-19 aşı uygulamasına pazar günü başlayacak
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasının pazar günü başlayacağını duyurdu.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasının pazar günü başlayacağını duyurdu. Europe 1 Radyosuna konuk olan Veran, 27 Aralık Pazar, Kovid-19 aşılarının tıbbi muayene sonrası riskli grupta olan ve isteyen kişilere yapılmaya başlayacağını söyledi.
Virüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonunun büyük ihtimalle Fransa'da da olduğunu belirten Veran, bunun tespiti için PCR testlerinde genotip çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Bakan Veran, Kovid-19 aşısının virüsün mutasyona uğramış hali karşısında daha az etkili olduğuna inanmak için bir neden bulunmadığını ifade etti. İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü tespit edilmiş, ardından Fransa dahil birçok Avrupa ülkesi İngiltere'ye uçuşları iptal etmişti.
21 Ara 2020 - 14:27 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.