Müge Anlı’da Yaşanan Mustafa Özbay Cinayetiyle İlgili Flaş Son Dakika Gelişmesi! O İsimler Artık Cezaevinde... Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Müge Anlı İle Tatlı sert programının her bölümünde çarpıcı olaylar ele alınmaya ve Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen programda kayıp olayları ve şüpheli cinayetler ele alınıyor.

Son haftalarda programın çarpıcı gündemlerinden biri haline gelen Mustafa Özbay cinayetinde de beklenmedik gelişmeler yaşandı. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan yeğenler cezaevine gönderildi. Olayın ayrıntıları ise merak konusu olmaya devam ediyor.