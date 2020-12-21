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- 21 Ara 2020 - 16:05 G: 21 Ara 2020 - 16:16

Müge Anlı’da Yaşanan Mustafa Özbay Cinayetiyle İlgili Flaş Son Dakika Gelişmesi! O İsimler Artık Cezaevinde...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’te gündeme gelen Mustafa Özbay cinayetinde inanılmaz gelişmeler yaşandı. Cinayetle ilgili şüpheli konumunda olan yeğenler cezaevine girdi. İnanılmaz gelişme büyük yankı uyandırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Müge Anlı’da Yaşanan Mustafa Özbay Cinayetiyle İlgili Flaş Son Dakika Gelişmesi! O İsimler Artık Cezaevinde... Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Müge Anlı İle Tatlı sert programının her bölümünde çarpıcı olaylar ele alınmaya ve Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen programda kayıp olayları ve şüpheli cinayetler ele alınıyor.

Son haftalarda programın çarpıcı gündemlerinden biri haline gelen Mustafa Özbay cinayetinde de beklenmedik gelişmeler yaşandı. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan yeğenler cezaevine gönderildi. Olayın ayrıntıları ise merak konusu olmaya devam ediyor.

21 Ara 2020 - 16:05 - Müge Anlı Haberleri

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