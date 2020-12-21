Murat Dalkılıç Yeni Aşkını Sadakatsiz Dizisinde Buldu! Hande Erçel'i Silip Attı... Yeni Aşkı...

Hande Erçel ile beraberliğine uzun bir süre önce nokta koyan Murat Dalkılıç, magazin dünyasında sessizliğe bürünmüştü. Fakat o davranışı beraberinde yeni bir iddiayı getirdi. Murat Dalkılıç sosyal medya hesabında ki o değişim ile beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra yeni aşkını Sadakatsiz dizisinde bulduğu iddia edildi. Bu haberin yayınlanmasının ardından konu hakkında sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Murat Dalkılıç’ın hayran kitlesi olayın doğru olup olmadığını merak etmeye başladı.

Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinde birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, büyük bir dikkat çekmişti. Bunun ardından Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde Hande Erçel’i sosyal medya hesabından takipten çıktı. Bu davranışı ile magazin dünyasının altını üstüne getiren Murat Dalkılıç tüm dikkatleri üzerine çekti. Herkes neden böyle bir davranışta bulunduğunu merak ederken ortaya yeni aşk iddiaları atıldı. Ardından Murat Dalkılıç’ın takipçileri konu hakkında detaylı bir bilgi arayışı içerisine girdi. Söz konusu haberin ardından magazin gündemi, ünlü şarkıcı ile beraber çalkalanmaya başladı.