Murat Dalkılıç Yeni Aşkını Sadakatsiz Dizisinde Buldu! Hande Erçel'i Silip Attı... Yeni Aşkı...
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile beraberliğinde adından sık sık söz ettirdi. Bunun yanı sıra sosyal medya hesabında da zaman zaman paylaşımlarda bulunan Murat Dalkılıç, magazin gündemine bomba gibi düşüyordu. Uzun bir süre önce Hande Erçel’le ayrılan ünlü şarkıcı, sessizliğini koruyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında ki yaptığı değişiklik herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi…
Hande Erçel ile beraberliğine uzun bir süre önce nokta koyan Murat Dalkılıç, magazin dünyasında sessizliğe bürünmüştü. Fakat o davranışı beraberinde yeni bir iddiayı getirdi. Murat Dalkılıç sosyal medya hesabında ki o değişim ile beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra yeni aşkını Sadakatsiz dizisinde bulduğu iddia edildi. Bu haberin yayınlanmasının ardından konu hakkında sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Murat Dalkılıç’ın hayran kitlesi olayın doğru olup olmadığını merak etmeye başladı.
Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinde birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, büyük bir dikkat çekmişti. Bunun ardından Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde Hande Erçel’i sosyal medya hesabından takipten çıktı. Bu davranışı ile magazin dünyasının altını üstüne getiren Murat Dalkılıç tüm dikkatleri üzerine çekti. Herkes neden böyle bir davranışta bulunduğunu merak ederken ortaya yeni aşk iddiaları atıldı. Ardından Murat Dalkılıç’ın takipçileri konu hakkında detaylı bir bilgi arayışı içerisine girdi. Söz konusu haberin ardından magazin gündemi, ünlü şarkıcı ile beraber çalkalanmaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.