Tüm Türkiye'nin Dikkatine! Koronavirüs Genelgesi Güncellendi! 81 İle Yeni Genelge Ulaştı!

Yeni düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde verildi. Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları ile ilgili yeni genelde yayınlandı. Birçok çalışana yeni getirilecek genelgede hangi haklar tanınacak? Sorusu merak edilen konular arasında yerini alırken yapılan açıklamalarda Koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına getirilen yeni genelde olumlu yönde etkileyecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını kapsamında ekonominin olumsuz etkilenmesi gündeme gelirken alınan tedbirler doğrultusunda en az hasar alan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de çalışan işçi ve iş yerleri hakkında önemli gelişmeler gündeme geliyor. Bu zorlu süreç içerisinde Koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları ön planda tutuluyor.