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- 21 Ara 2020 - 16:51 G: 21 Ara 2020 - 16:58

Tüm Türkiye'nin Dikkatine! Koronavirüs Genelgesi Güncellendi! 81 İle Yeni Genelge Ulaştı!

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabile toplantısının ardından yeni genelge gönderildi! Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni alınan kararların önümüzdeki günlerde aktif olacağı belirtildi. Sağlık çalışanlarına getirilecek haklar merakla beklenilmeye devam ediliyor. Hangi sağlık çalışanlarına hak verilecek?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde verildi. Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları ile ilgili yeni genelde yayınlandı. Birçok çalışana yeni getirilecek genelgede hangi haklar tanınacak? Sorusu merak edilen konular arasında yerini alırken yapılan açıklamalarda Koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına getirilen yeni genelde olumlu yönde etkileyecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını kapsamında ekonominin olumsuz etkilenmesi gündeme gelirken alınan tedbirler doğrultusunda en az hasar alan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de çalışan işçi ve iş yerleri hakkında önemli gelişmeler gündeme geliyor. Bu zorlu süreç içerisinde Koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları ön planda tutuluyor.

21 Ara 2020 - 16:51 Ankara- Yaşam

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