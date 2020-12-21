ŞOK Marketlerde Raflar Yıkıldı! Müşteriler Hızını Alamadı, Elindekini Kasaya Yetiştirmek İsteyenler Birbirlerini Ezdi…

Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar bugün itibari ile ŞOK markete akın etti. ŞOK market çalışanları yoğun bir temponun içerisine girdi. İndirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ŞOK market önünde adeta uzun kuyruklar oluşturdu. Herkes yayınlanan aktüel kataloğunu konuşarak ŞOK marketin indirimlerini kulaktan kulağa duyurdu. ŞOK 21 Aralık 2020 aktüel kataloğu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar ürünleri görmek için ŞOK marketin yolunu tuttu.

Milyonlarca vatandaş ŞOK marketin ürünlerini görmek için web sitelerinin altını üstüne getirdi. Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar en yakın ŞOK market şubesine gitti. Maddi anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, ŞOK marketin indirimini gördükten sonra A’dan Z’ye her şeyi aldı. Son derece uygun ve kaliteli olan bu ürünler vatandaşların gözünden kaçmadı. Market alışverişi yapmak için nereye gideceğini düşünenler bu kataloğun ardından ŞOK marketleri tercih etti.