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- 21 Ara 2020 - 17:15 G: 21 Ara 2020 - 19:11

Kuruluş Osman Dizisi Bu İsimden Sonra Ya Yeniden Doğacak Ya Final Yapacak! Gümbür Gümbür Geliyor! Mucize Filminden…

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin izleyici kitlesi, yayınlanan her bölümde adeta ekranlara kilitleniyor. Sadece Türkiye’de değil birçok ülkede de adını duyuran Kuruluş Osman başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla beraber, izleyici kitlesini etkilemeyi başarıyor. Bunun yanı sıra dizinin kadrosuna gelen o isim…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı günden bu yana yoğun bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni bölümlerinde farklı konuları ele alan dizinin izleyici kitlesi, yayınlanan sahneler karşısında heyecan ve gerilim dolu anlar yaşıyor. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda, Burak Özçivit, Özge Törer, Tamer Yiğit, Nurettin Sönmez, Ayşegül Günay, Didem Balçın, Burak Çelik ve Tuğrul Çetiner yer alıyor. Son derece güçlü kadrosu ile izlenen diziler arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman, tüm dikkatleri üzerine topluyor.

2 sezondur ekranlarda yer alan Kuruluş Osman, başarılı senaryosu ile beraber izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Seyirci henüz yeni bölümü bitmeden diğer bölümünün nasıl olacağını merak etmeye başlıyor. Geniş kitlelere hitap eden Kuruluş Osman hakkında ortaya çıkan o haber ise izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Diziye yeni bir oyuncunun dahil olduğu belirtildi. ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman kadrosuna dahil ettiği o isimle beraber büyük bir yankı oluşturdu.

21 Ara 2020 - 17:15 Ankara- Yaşam

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