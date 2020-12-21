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- 21 Ara 2020 - 17:38 G: 21 Ara 2020 - 17:43

Kamuya ve Özel Sektöre Personel Alımları Duyuruldu! Binlerce Memur Alımı Gerçekleşecek… Hemen Başvurun!

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte maddi anlamda zorluklar da kendini göstermeye başladı. Bu nedenle çeşitli iş imkânları gündeme gelmeye başladı. İŞKUR tarafından çeşitli meslek gruplarında istihdam edecek personel alımlar yapılıyor. Özel sektörde ve kamuda binlerce personel alımı yapılacağı açıklandı. Özel sektörde birçok alanda personel alımları gerçekleştirilecek.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

En çok alımı Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için yapılacağı açıklandı. Salgın süreci içerisinde işlerinden çıkarılan milyonlarca vatandaşlara yeni iş imkânları sunulmaya devam ediliyor. Çeşitli alanlarda personel alımları İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda belirtiliyor. Haziran ayı itibari ile 60 bin kişiye yakın personel alımı olacağı duyuruldu.

İŞKUR sayesinde bu sene 827 bin kişi yeni işlerine kavuştu. İşsizliğin giderek artması gündeme gelirken personel ilanlarında 46 bin kişi arandığı belirtildi. İŞKUR üzerinden yapılan ilanlarda halen binlerce kişi aranıyor. Haziran ayı içerisinde ise 60 bin personel alımı olacağı duyuruldu. En çok personel alımı yapacak ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler olacağı belirtildi.

21 Ara 2020 - 17:38 Ankara- Yaşam

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