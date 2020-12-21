Xiaomi Milyonlarca Kişiyi Hayal Kırıklığına Uğrattı! Kimse O Modeli Satın Almak İstemiyor… O Modeli Olanlar Yandı!
Dünyaca ünlü marklar arasında yer alan Xiaomi firmasının yeni modelleri göz kamaştırmaya devam ediyor. Xiaomi’nin en gözde cep telefonu, Mi 11 hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Yeni amiral olarak bilinen modelinde ekran koruyucu gündeme geldi. Mi 10 modeli ile aynı olarak tasarlanan ekranında hiçbir değişiklik yapılmamış.
Yeni model cep telefonların gündeme gelmesi ile birlikte yakından inceleme yapılıyor. Fakat yeni model telefonların inceleme esnasında yapılan hatalar ya da bir önceki modellere benzerlikleri göz önünde bulunduruluyor. Bu hatalar ya da sızıntılara en çok konuk olan modeller arasında Xiaomi markasının modelleri yer alıyor.
Xiaomi firmasının geliştirdiği telefonlar kısa sürede ülkemizde en çok tercih edilen modeller arasında yerini alıyor. Yeni model Xiaomi Mi 11 telefonu hakkında ortaya atılan iddialar birçok kişinin kafasını karıştırmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.