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- 21 Ara 2020 - 17:49 G: 21 Ara 2020 - 18:01

Xiaomi Milyonlarca Kişiyi Hayal Kırıklığına Uğrattı! Kimse O Modeli Satın Almak İstemiyor… O Modeli Olanlar Yandı!

Dünyaca ünlü marklar arasında yer alan Xiaomi firmasının yeni modelleri göz kamaştırmaya devam ediyor. Xiaomi’nin en gözde cep telefonu, Mi 11 hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Yeni amiral olarak bilinen modelinde ekran koruyucu gündeme geldi. Mi 10 modeli ile aynı olarak tasarlanan ekranında hiçbir değişiklik yapılmamış.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni model cep telefonların gündeme gelmesi ile birlikte yakından inceleme yapılıyor. Fakat yeni model telefonların inceleme esnasında yapılan hatalar ya da bir önceki modellere benzerlikleri göz önünde bulunduruluyor. Bu hatalar ya da sızıntılara en çok konuk olan modeller arasında Xiaomi markasının modelleri yer alıyor.

Xiaomi firmasının geliştirdiği telefonlar kısa sürede ülkemizde en çok tercih edilen modeller arasında yerini alıyor. Yeni model Xiaomi Mi 11 telefonu hakkında ortaya atılan iddialar birçok kişinin kafasını karıştırmaya devam ediyor.

21 Ara 2020 - 17:49 Ankara- Yaşam

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