Bakanlık Son Kez İhtiyacı Olanlara 1000 TL Yardım Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı... Hemen Başvurun!
Pandemi süreci içerisinde esnaflara verilecek kira yarımı geçtiğimiz hafta yapılan toplantıdan sonra gündeme gelmişti. Belirli sektörlerde maddi destek verileceği müjdesinin arından birçok esnaf 1000 TL hibe yardımından faydalanmak için araştırmalara başladı. Taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı gibi işletmelere sahip olan vatandaşlara verilecek!
Birçok esnafı yakından ilgilendiren hibe desteği açıklamaları geçtiğimiz hafta yapılan kabile toplantısının ardından müjdesi verilmişti. Birçok kişi hibe yardımı için başvuruların nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Salgın süreci içerisinde maddi zorluklar ile karşı karşıya kalan esnaflar için 1000 TL destek verileceği söylendi.
Esnaflara verilecek hibe desteğinin yanı sıra kira yardımları da gündeme geldi. Birçok kişinin merakla beklediği yardımlar ne zaman başlayacak? Hibe desteğinden kimler faydalanabilecek? 14 Aralık günü yapılan toplantının arından beklenilen müjde geldi. Esnaflara hibe desteği verileceği açıklamaları yapıldı. İşyerleri kira olan esnaflar 750 TL’ye kadar kira desteği verileceği söylendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.