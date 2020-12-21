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- 21 Ara 2020 - 18:11 G: 21 Ara 2020 - 18:43

Bakanlık Son Kez İhtiyacı Olanlara 1000 TL Yardım Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı... Hemen Başvurun!

Pandemi süreci içerisinde esnaflara verilecek kira yarımı geçtiğimiz hafta yapılan toplantıdan sonra gündeme gelmişti. Belirli sektörlerde maddi destek verileceği müjdesinin arından birçok esnaf 1000 TL hibe yardımından faydalanmak için araştırmalara başladı. Taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı gibi işletmelere sahip olan vatandaşlara verilecek!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Birçok esnafı yakından ilgilendiren hibe desteği açıklamaları geçtiğimiz hafta yapılan kabile toplantısının ardından müjdesi verilmişti. Birçok kişi hibe yardımı için başvuruların nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Salgın süreci içerisinde maddi zorluklar ile karşı karşıya kalan esnaflar için 1000 TL destek verileceği söylendi.

Esnaflara verilecek hibe desteğinin yanı sıra kira yardımları da gündeme geldi. Birçok kişinin merakla beklediği yardımlar ne zaman başlayacak? Hibe desteğinden kimler faydalanabilecek? 14 Aralık günü yapılan toplantının arından beklenilen müjde geldi. Esnaflara hibe desteği verileceği açıklamaları yapıldı. İşyerleri kira olan esnaflar 750 TL’ye kadar kira desteği verileceği söylendi.

21 Ara 2020 - 18:11 Ankara- Yaşam

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