Bakanlık Son Kez İhtiyacı Olanlara 1000 TL Yardım Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı... Hemen Başvurun!

Birçok esnafı yakından ilgilendiren hibe desteği açıklamaları geçtiğimiz hafta yapılan kabile toplantısının ardından müjdesi verilmişti. Birçok kişi hibe yardımı için başvuruların nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Salgın süreci içerisinde maddi zorluklar ile karşı karşıya kalan esnaflar için 1000 TL destek verileceği söylendi.

Esnaflara verilecek hibe desteğinin yanı sıra kira yardımları da gündeme geldi. Birçok kişinin merakla beklediği yardımlar ne zaman başlayacak? Hibe desteğinden kimler faydalanabilecek? 14 Aralık günü yapılan toplantının arından beklenilen müjde geldi. Esnaflara hibe desteği verileceği açıklamaları yapıldı. İşyerleri kira olan esnaflar 750 TL’ye kadar kira desteği verileceği söylendi.