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- 21 Ara 2020 - 19:02 G: 21 Ara 2020 - 19:14

Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı Dizisinden Ayrılıyor! Düşen Reytinglerden Mi? Yeni Dizi ile Anlaşmasını Yaptı!

FOX TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra dizinin başrolüne hayat veren Kerem Bürsin’in diziden ayrılacağı haberleri, izleyici kitlesinin canını sıktı. Başarılı oyunculuğu ile diziye bambaşka bir boyut kazandıran Kerem Bürsin, dizide Serkan karakterine hayat veriyor. Bunun yanı sıra yeni bir dizi ile yaptığı anlaşması sevenlerine üzücü haberi verdi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

FOX ekranlarının yıldız oyuncularından birisi olan Kerem Bürsin, profesyonel oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiriyor. Bunun yanı sıra Sen Çal Kapımı dizisinde başrole hayat veren Kerem Bürsin’in diziye veda edeceği iddia edildi. Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından dizinin izleyici kitlesi, büyük bir hüsranın içerisine sürüklendi. Konu hakkında sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Kerem Bürsin’in hangi dizide yer alacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

Başarılı kariyeri ve yakışıklılığı ile ekranların vazgeçilmeyen isimleri arasında yer alan Kerem Bürsin, hakkında çıkan haberlerin ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Serkan karakteri ile izleyici kitlesini etkilemeyi başaran Kerem Bürsin’in diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Herkes Kerem Bürsin’in düşen reytinglerden ötürü diziye veda ettiğini düşünmeye başladı. Ardından dizinin izleyici kitlesi konu hakkında detaylı bir bilgi arayışı içerisine girdi.

21 Ara 2020 - 19:02 Ankara- Yaşam

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