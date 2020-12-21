Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Şiddet! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Bunu Nasıl Yaparsın?”

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği karakterler ile magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarında ki yaptıkları paylaşımlarla beraber yine magazin dünyasında en çok konuşulan isimle arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi çiftin dizideki enerjisini çok uyumlu buluyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında canlı yayın açan Kerem Bürsin ve Hande Erçel yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in son derece uyumlu enerjileri, 23. bölümün çekimlerinin olduğu esnada canlı yayın açmaları, o detayı ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde buz pistinde buz pateni yapan çiftin yaşadığı eğlenceli dakikalar sosyal medyada gündeme gelmişti. Söz konusu dakikaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından çiftin hayran kitlesi bu paylaşıma binlerce yorum ve beğeni atmıştı. Fakat perde arkasında yaşanan o olay, Hande Erçel’in canlı yayında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.