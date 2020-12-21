Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Şiddet! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Bunu Nasıl Yaparsın?”
FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi görüyor. Geçtiğimiz bölümlerinde reytinglerinde düşüş görülen dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmuştu. Bunun yanı sıra dizide başrollere hayat veren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları gönderileri ve zaman zaman açtıkları canlı yayınlar ile beraber tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği karakterler ile magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarında ki yaptıkları paylaşımlarla beraber yine magazin dünyasında en çok konuşulan isimle arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi çiftin dizideki enerjisini çok uyumlu buluyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında canlı yayın açan Kerem Bürsin ve Hande Erçel yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in son derece uyumlu enerjileri, 23. bölümün çekimlerinin olduğu esnada canlı yayın açmaları, o detayı ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde buz pistinde buz pateni yapan çiftin yaşadığı eğlenceli dakikalar sosyal medyada gündeme gelmişti. Söz konusu dakikaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından çiftin hayran kitlesi bu paylaşıma binlerce yorum ve beğeni atmıştı. Fakat perde arkasında yaşanan o olay, Hande Erçel’in canlı yayında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.