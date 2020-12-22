Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 Ara 2020 - 16:46 G: 22 Ara 2020 - 16:52

Hacı Sabancı ve Nişanlısı Evlilik Yüzükleriyle Gündeme Bomba Gibi Düştü! Nazlı Kayı Kimdir, Kaç Yaşında?

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hacı Sabancı ile evlilik yolunda ciddi adımlar atmaya başlayan Nazlı Kayı hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Uzun yıllardır hem ekonomi haberlerinde hem de cemiyet etkinliklerinde boy gösteren Hacı Sabancı ile evlilik yolunda olan Nazlı Kayı’nın kim olduğu, yaşı, eğitimi gibi birçok ayrıntı merak konusu olmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hacı Sabancı ve Nişanlısı Evlilik Yüzükleriyle Gündeme Bomba Gibi Düştü! Nazlı Kayı Kimdir, Kaç Yaşında? 1987 doğumlu olan Hacı Sabancı, Ömer ve Arzu Sabancı’nın en büyük oğlu. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Hacı Sabancı, bilindiği üzere bir süre önce evlilik kararı aldı.

İş hayatında da sık sık adından söz ettiren Hacı Sabancı’nın evlenecek olduğu Nazlı Kayı ise merak konusu oldu. Hacı Sabancı ile geçtiğimiz günler nişanlanan Kayı’nın kim olduğu herkes tarafından merak konusu oldu. Ünlü ismin ne zaman evleneceği gibi sorular da sık sık gündeme geliyor.

22 Ara 2020 - 16:46 - Magazin

# BİYOGRAFİLER İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Seda Ocak Kimdir? Seda Ocak Mesleği, Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Survivor Seda Ocak Kimdir? Seda Ocak Mesleği, Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
Sefirin Kızı Dizisinin Yıldızı Neslihan Atagül Yaşıyla Olay Oldu! Neslihan Atagün Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Sefirin Kızı Dizisinin Yıldızı Neslihan Atagül Yaşıyla Olay Oldu! Neslihan Atagün Kimdir, Kaç Yaşında?
Yasak Elma Dizisinin Yıldızı Eda Ece Yaşıyla Olay Oldu! Eda Ece Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldızı Eda Ece Yaşıyla Olay Oldu! Eda Ece Kimdir, Kaç Yaşında?
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel Yaşıyla Olay Oldu! Öykü Karayel Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel Yaşıyla Olay Oldu! Öykü Karayel Kimdir, Kaç Yaşında?
Kırmızı Oda Esra Kim? Elif Ceren Balıkçı Kimdir? Kaç Yaşında? mask
Kırmızı Oda Esra Kim? Elif Ceren Balıkçı Kimdir? Kaç Yaşında?
Kuzey Yıldızı Dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner’in Yaşını Duyanlar Şaşkınlığını Gizleyemedi! Meğer Güzeller Güzeli Aslı Güner… mask
Kuzey Yıldızı Dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner’in Yaşını Duyanlar Şaşkınlığını Gizleyemedi! Meğer Güzeller Güzeli Aslı Güner…
Hakan Taşıyan Kimdir? Hastalığı Ne? İşte Hakan Taşıyan Hakkında Son Durum mask
Hakan Taşıyan Kimdir? Hastalığı Ne? İşte Hakan Taşıyan Hakkında Son Durum
Akrep Dizisinin Güzel Oyuncusu Evrim Alasya Bakın Nereli Çıktı? Evrim Alasya’nın Memleketini Duyanlar “Çok Şaşırdık” Diyecek! mask
Akrep Dizisinin Güzel Oyuncusu Evrim Alasya Bakın Nereli Çıktı? Evrim Alasya’nın Memleketini Duyanlar “Çok Şaşırdık” Diyecek!
Akrep Dizisinin Güzel Oyuncusu Aslı Melisa Uzun Kimdir? Aslı Melisa Uzun Nereli, Ne Mezunu? mask
Akrep Dizisinin Güzel Oyuncusu Aslı Melisa Uzun Kimdir? Aslı Melisa Uzun Nereli, Ne Mezunu?
Şiddet Mağduru Güzel Oyuncu Sevcan Yaşar Ne Mezunu? Sevcan Yaşar Kimdir, Nereli? mask
Şiddet Mağduru Güzel Oyuncu Sevcan Yaşar Ne Mezunu? Sevcan Yaşar Kimdir, Nereli?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Ali Erbil'den Milyonları Ağlatacak Haber Geldi! Önce Sağlık Sorunları Sonra Geçim Derdi! Sadece Kiralarla... mask
Mehmet Ali Erbil'den Milyonları Ağlatacak Haber Geldi! Önce Sağlık Sorunları Sonra Geçim Derdi! Sadece Kiralarla...
Diva Artık Resmen Bodrumlu! Bodrum’a Yerleşmek Ona Bir Servete Mal Oldu! Bülent Ersoy İki Villa İçin Tam 40 Milyon… mask
Diva Artık Resmen Bodrumlu! Bodrum’a Yerleşmek Ona Bir Servete Mal Oldu! Bülent Ersoy İki Villa İçin Tam 40 Milyon…
Oktay Kaynarca Memleket Meselesi Karşısında Delirdi! EDHO’nın Hızırı Sosyal Medyada Resmen Racon Kesti! Birkaç Kendini Bilmez… mask
Oktay Kaynarca Memleket Meselesi Karşısında Delirdi! EDHO’nın Hızırı Sosyal Medyada Resmen Racon Kesti! Birkaç Kendini Bilmez…
Yasak Elma Dizisinin Güzeli Şevval Sam Yaşıyla Olay Oldu! Şevval Sam Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Yasak Elma Dizisinin Güzeli Şevval Sam Yaşıyla Olay Oldu! Şevval Sam Kimdir, Kaç Yaşında?
Dünyanın En Güzel Kadını Hande Erçel Makyajsız Hali ile Sosyal Medyayı Yıktı: Kimse Gözlerine İnanamadı! Cesur Paylaşım Yoksa Nispet… mask
Dünyanın En Güzel Kadını Hande Erçel Makyajsız Hali ile Sosyal Medyayı Yıktı: Kimse Gözlerine İnanamadı! Cesur Paylaşım Yoksa Nispet…
Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Şiddet! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Bunu Nasıl Yaparsın?” mask
Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Şiddet! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Bunu Nasıl Yaparsın?”
Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı Dizisinden Ayrılıyor! Düşen Reytinglerden Mi? Yeni Dizi ile Anlaşmasını Yaptı! mask
Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı Dizisinden Ayrılıyor! Düşen Reytinglerden Mi? Yeni Dizi ile Anlaşmasını Yaptı!
Mucize Doktor Ali Vefa’sı İkinci Kez Evleniyor: Taner Ölmez Tarihi Açıkladı! Pandemi Bitmese Bile Bu Nikah Kıyılacak! mask
Mucize Doktor Ali Vefa’sı İkinci Kez Evleniyor: Taner Ölmez Tarihi Açıkladı! Pandemi Bitmese Bile Bu Nikah Kıyılacak!
Murat Dalkılıç Yeni Aşkını Sadakatsiz Dizisinde Buldu! Hande Erçel... Yeni Aşkı... mask
Murat Dalkılıç Yeni Aşkını Sadakatsiz Dizisinde Buldu! Hande Erçel... Yeni Aşkı...
Şarkıcı Edis ile Aybüke Albere Çektikleri Video ile Şok Etti! Yayından Kaldırılan Videoda Birbirlerinin Kalçalarına Vurdular, Kucağına… mask
Şarkıcı Edis ile Aybüke Albere Çektikleri Video ile Şok Etti! Yayından Kaldırılan Videoda Birbirlerinin Kalçalarına Vurdular, Kucağına…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hacı Sabancı'nın Nişanlısı Evlilik Yüzükleriyle Gündeme Bomba Gibi Düştü! Nazlı Kayı Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Hacı Sabancı'nın Nişanlısı Evlilik Yüzükleriyle Gündeme Bomba Gibi Düştü! Nazlı Kayı Kimdir, Kaç Yaşında?
Bağkur Prim Borcu Nasıl Silinir? E Devletten Bağkur Sildirme Nasıl Yapılır? mask
Bağkur Prim Borcu Nasıl Silinir? E Devletten Bağkur Sildirme Nasıl Yapılır?
Bir Devir Kapanıyor! Ertuğrul Bey Artık Kuruluş Osman'da Yer Almayacak! Yeni Bölüm Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Bir Devir Kapanıyor! Ertuğrul Bey Artık Kuruluş Osman'da Yer Almayacak! Yeni Bölüm Gümbür Gümbür Geliyor!
2021 Yılı Asgari Ücret Hakkında Flaş Gelişme! Kritik Toplantı Yapılmaya Başlandı! Asgari Ücret 3 Bin 178 TL... mask
2021 Yılı Asgari Ücret Hakkında Flaş Gelişme! Kritik Toplantı Yapılmaya Başlandı! Asgari Ücret 3 Bin 178 TL...
Müge Anlı Bile "Yok Artık" Dedi! Cinayetin Arkasındaki Yasak Aşk Aralandı! Teyzesinin Kocasıyla... mask
Müge Anlı Bile "Yok Artık" Dedi! Cinayetin Arkasındaki Yasak Aşk Aralandı! Teyzesinin Kocasıyla...
Mehmet Ali Erbil'den Milyonları Ağlatacak Haber Geldi! Önce Sağlık Sorunları Sonra Geçim Derdi! Sadece Kiralarla... mask
Mehmet Ali Erbil'den Milyonları Ağlatacak Haber Geldi! Önce Sağlık Sorunları Sonra Geçim Derdi! Sadece Kiralarla...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL