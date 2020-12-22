Hacı Sabancı ve Nişanlısı Evlilik Yüzükleriyle Gündeme Bomba Gibi Düştü! Nazlı Kayı Kimdir, Kaç Yaşında? 1987 doğumlu olan Hacı Sabancı, Ömer ve Arzu Sabancı’nın en büyük oğlu. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Hacı Sabancı, bilindiği üzere bir süre önce evlilik kararı aldı.

İş hayatında da sık sık adından söz ettiren Hacı Sabancı’nın evlenecek olduğu Nazlı Kayı ise merak konusu oldu. Hacı Sabancı ile geçtiğimiz günler nişanlanan Kayı’nın kim olduğu herkes tarafından merak konusu oldu. Ünlü ismin ne zaman evleneceği gibi sorular da sık sık gündeme geliyor.