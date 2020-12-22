Hacı Sabancı ve Nişanlısı Evlilik Yüzükleriyle Gündeme Bomba Gibi Düştü! Nazlı Kayı Kimdir, Kaç Yaşında?
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hacı Sabancı ile evlilik yolunda ciddi adımlar atmaya başlayan Nazlı Kayı hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Uzun yıllardır hem ekonomi haberlerinde hem de cemiyet etkinliklerinde boy gösteren Hacı Sabancı ile evlilik yolunda olan Nazlı Kayı’nın kim olduğu, yaşı, eğitimi gibi birçok ayrıntı merak konusu olmaya devam ediyor.
Hacı Sabancı ve Nişanlısı Evlilik Yüzükleriyle Gündeme Bomba Gibi Düştü! Nazlı Kayı Kimdir, Kaç Yaşında? 1987 doğumlu olan Hacı Sabancı, Ömer ve Arzu Sabancı’nın en büyük oğlu. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Hacı Sabancı, bilindiği üzere bir süre önce evlilik kararı aldı.
İş hayatında da sık sık adından söz ettiren Hacı Sabancı’nın evlenecek olduğu Nazlı Kayı ise merak konusu oldu. Hacı Sabancı ile geçtiğimiz günler nişanlanan Kayı’nın kim olduğu herkes tarafından merak konusu oldu. Ünlü ismin ne zaman evleneceği gibi sorular da sık sık gündeme geliyor.
22 Ara 2020 - 16:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.